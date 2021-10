Etats-Unis : le gouverneur du Texas interdit l’obligation de se faire vacciner

Une Texane se fait vacciner contre le Covid-19 à Pasadena. (image d'illustration) Cécile CLOCHERET AFP/File

Dans son décret le gouverneur Greg Abbott écrit : « le vaccin Covid-19 est sûr, efficace et constitue notre meilleure défense contre le virus, mais il doit toujours rester volontaire et ne jamais être imposé ». Une opposition frontale à la directive du président Biden du 9 septembre qui oblige les entreprises de plus de 100 employés ou les sous-traitants de l’administration fédérales à imposer la vaccination ou un test hebdomadaire.