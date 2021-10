États-Unis: Joe Biden insiste sur la nécessité de rétablir les chaînes d’approvisionnement de son pays

Les containers s'entassent dans le port de Los Angeles, le 13 octobre 2021 (image d'illustration). Robyn Beck AFP

Les employés des ports américains, ainsi que ceux des plus grandes entreprises de transports et de distribution, vont travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est Joe Biden qui l’a annoncé ce mercredi 13 octobre. L’objectif est de désengorger les ports et de rétablir les chaînes d’approvisionnement mises à mal par la pandémie de Covid-19.