États-Unis: menace de grève à Hollywood

En 128 ans, l’Alliance internationale des employés de la scène (IATSE), n’avait jamais fait grève, mais ses 60 000 membres en ont assez aujourd'hui (image d'illustration). MARIO TAMA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Après avoir été arrêtées pendant des mois à cause de la pandémie de Covid-19, les productions hollywoodiennes vont-elles être stoppées par une grève géante ? L’IATSE, un syndicat représentant les techniciens du cinéma et de la télévision - des costumiers aux monteurs en passant par les électriciens - menace d’arrêter le travail la semaine prochaine si les studios ne font pas d’efforts en matière de salaires mais aussi sur la durée quotidienne des tournages pour ces femmes et hommes de l’ombre, sans qui l’usine à rêves ne peut produire ni films, ni séries.