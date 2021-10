Les États-Unis annoncent la construction de sept grands parcs éoliens d’ici 2030

Washington a dévoilé ce mercredi 13 octobre son projet de construire jusqu'à sept grands parcs éoliens au large des côtes du pays. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan de l'administration Biden pour sortir de l'énergie fossile et fournir de l'énergie éolienne à plus de 10 millions de foyers américains d'ici 2030. La feuille de route « ambitieuse » a été annoncée à quelques semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow.

C'est un pas en avant gigantesque pour l'éolien aux États-Unis. Jusqu'à présent, seul un parc offshore était opérationnel : le Block Island Wind Farm, achevé fin 2016 au large de l'État de Rhode Island. Or il n'est capable de fournir que 30 megawatts au pays, soit seulement 0,1% des 30 gigawatts souhaités par le président Biden pour 2030.

Le pays a beaucoup de retard à rattraper sur la production d'énergie éolienne offshore. En comparaison, le Royaume-Uni planifie de produire 40 gigawatts à la même échéance, et la Chine, 73 gigawatts.

C'est donc une véritable course aux énergies vertes, et le président américain en a fait son cheval de bataille. Pas moins de 12 milliards de dollars seront dépensés pour financer ces sept nouvelles concessions. Elles réduiront de 78 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone, affirme la Maison Blanche, et créeront aussi « des dizaines de milliers d'emplois » aux États-Unis.

Grogne des pêcheurs et critiques des ONG vertes

Il faudra aussi compter sur la grogne des pêcheurs qui estiment que ces parcs éoliens vont contribuer à raréfier certaines espèces telles que les homards. D'autres organisations environnementales pointent du doigt l'impact sur la faune et la flore marine.

Le soutien à l'énergie éolienne du gouvernement actuel contraste avec la politique menée par l'ancien président Donald Trump. Celui-ci a ridiculisé à plusieurs reprises cette source d'énergie renouvelable pendant son mandat, affirmant qu'elle était chère et inefficace.

