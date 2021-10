Haïti: bras de fer entre la Chine et les États-Unis sur l'avenir de l'engagement onusien

L’avenir de la mission politique de l’ONU en Haïti, dont le mandat se termine ce vendredi 15 octobre au soir, est en équilibre dangereux à New York. Jeudi, la réunion du Conseil de sécurité n’a pas permis de le renouveler immédiatement, les diplomates n'étant pas tombés d’accord sur les détails du texte de la résolution. Les États-Unis, qui gèrent généralement le dossier haïtien aux Nations unies, ont proposé une reconduction pour un an, mais la Chine ne l’entend pas de cette oreille.

Carrie Nooten

La Chine est remontée contre Haïti, c’est un secret de polichinelle à l’ONU. Depuis que Port-au-Prince a reconnu officiellement Taïwan, Pékin use de son influence au Conseil de sécurité pour lui mettre des bâtons dans les roues. En juin dernier, elle a ainsi rejeté un projet de déclaration du Conseil de sécurité pour déplorer la détérioration de la situation en Haïti, juste avant l’assassinat de Jovenel Moïse.

Mais cela va maintenant plus loin : lors des négociations à huis clos, la Chine se montre extrêmement critique du bilan onusien en Haïti et déplore des « investissements à perte » toutes ces années. Elle accuse aussi les autorités locales de ne pas écouter les recommandations de New York.

Contre-projet

Le résultat visible, c’est ce contre-projet de résolution qu’elle devrait présenter ce vendredi, ne prévoyant un renouvellement de la mission onusienne en Haïti, qu'incarne le BINUH (Bureau intégré des Nations unies en Haïti), que pour six mois seulement, ce qui laisse sous-entendre qu’elle serait prête à aller jusqu’à opposer son veto au renouvellement d’un an proposé par les États-Unis.

Pour éviter un clash frontal, le Conseil de sécurité pourrait aussi décider de simplement envisager un renouvellement technique de quelques mois. Une solution a minima.

