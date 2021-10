Argentine: face à l'inflation galopante, le gouverne gèle les prix de plus de 1200 produits

Pour les Argentins, cette mesure destinée à contenir une inflation de plus de 37% depuis le début de l'année va dans le bon sens mais n'est pas suffisante.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

À chaque fois qu'il va au supermarché, Carlos Alcorta ne sait jamais vraiment combien il va devoir dépenser. Rien que le mois dernier, le coût de la vie a encore augmenté de 3,5%, et malgré ses douze heures de travail par jour, cet ouvrier ne s'en sort plus. « D'un mois sur l'autre, la différence est terrible. Aujourd'hui, j'ai dépensé énormément d'argent et je rentre chez moi avec un petit sac seulement, pointe-t-il. Et les salaires ne suivent pas, ce n'est pas possible. »

L'accord, sur une base volontaire de la part des entreprises, porte sur des produits des secteurs alimentaires et d'entretien en particulier. Les prix devront revenir au niveau qui était le leur au 1er octobre, et se maintenir jusqu'au 7 janvier 2022.

Si Carlos voit d'un bon œil le gel des prix de 1 200 produits du quotidien pour trois mois, il ne peut pas s'empêcher de se demander : et après ? Un peu comme Ana Gomez Chirino, qui sort elle aussi du supermarché. Pour cette retraitée, cette mesure devrait être permanente. « Ce n'est pas compréhensible que des aliments produits dans le pays, comme la viande, le lait ou autre aient des prix comme à l'étranger, s'insurge-t-elle. Il faut un prix accessible pour le marché domestique. »

Plus de 50% d'inflation en un an

L'Argentine connaît depuis deux décennies une inflation chronique, avec des taux à deux chiffres, et plus de 52% en taux cumulé sur les douze derniers mois.

Après l'augmentation du salaire minimum et des allocations familiales, ce gel des prix s'inscrit dans une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées ces dernières semaines par le gouvernement qui se trouve actuellement en position délicate pour les élections législatives partielles du 14 novembre.

