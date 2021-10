États-Unis: à un an des élections de mi-mandat les caisses des partis sont déjà bien pleines

Le candidat républicain au Sénat en Géorgie Herschel Walker, ici lors d'un meeting à Perry, le 25 septembre 2021, a collecté près de 4 millions en un peu plus d’un mois. REUTERS - DUSTIN CHAMBERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Aux États-Unis, alors qu’il reste un an avant les élections de mi-mandat (les « midterm elections »), les républicains et les démocrates ont déjà cumulé des sommes importantes venant de donneurs privés et de collectes de fonds auprès d’électeurs. Jusqu’ici, les deux partis cumulent près de 130 millions de dollars.