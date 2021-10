Haïti: grève générale contre l’insécurité et l’emprise des gangs armés

Les Haïtiens ont bloqué des routes et mené une grève nationale pour protester contre l'insécurité galopante dans l'île caraïbéenne. Ici, pendant une route pendant la grève à Port-au-Prince, le 18 octobre 2021. © Ralph Tedy Erol, Reuters

Des associations professionnelles et des entreprises haïtiennes avaient lancé un appel à la grève générale ce lundi 18 octobre pour protester contre l’insécurité. Un mouvement largement suivi à Port-au-Prince. L’appel avait été émis avant l’enlèvement de 16 Américains et un Canadien samedi 16 octobre par un gang armé. Il n’y a toujours aucune nouvelle de ce groupe, qui s’était rendu dans un orphelinat dans l'une des régions les plus dangereuses du pays.