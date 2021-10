Les États-Unis secoués par une vague de grèves

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Certains ont déjà baptisé le mois d’octobre Striketober, en raison des grèves qui se multiplient un peu partout aux États-Unis. Usines de céréales, de tracteurs, écoles, ou encore hôpitaux, ils sont des milliers de salariés en grève ou menaçant de se mettre en grève. Depuis jeudi, 10 000 salariés du constructeur de tracteurs John Deere sont, eux, déjà en grève ; 1 400 chez le fabricant de céréales Kellogg's depuis le 5 octobre, et plus de 2 000 employés de l'hôpital Mercy à Buffalo depuis le 1er octobre. Quelque 31 000 employés du groupe de santé Kaiser Permanente dans l'ouest des États-Unis menacent de cesser, sous peu, le travail.

La plupart dénoncent des conditions de travail difficiles et protestent contre des modifications des contrats sociaux. De nombreuses entreprises voulant supprimer l’ajustement automatique des salaires au coût de la vie, alors que l'inflation est forte, et généraliser une nouvelle catégorie de contrats avec moins d’avantages.

Les syndicats et les travailleurs sont d’autant plus remontés que leurs employeurs ont réalisé des chiffres d'affaires importants durant la crise sanitaire alors qu'eux ont dû travailler encore plus pour assurer la continuité des services.

Si les salariés n’hésitent pas à se mettre en grève, c’est parce qu’ils sont en position de force avec un marché où des millions d’emplois sont à pourvoir et où les employeurs ont du mal à recruter.

Pour certains, la crise sanitaire a également servi de prise de conscience. Une récente étude montre que les Américains n’hésitent plus à démissionner si leur travail actuel ne leur offre pas la qualité de vie dont il rêvent.

