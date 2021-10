A la Une: la mort de l’ancien secrétaire d’Etat américain Colin Powell

Publicité Lire la suite

« Colin Powell, qui a façonné la politique de sécurité nationale américaine, meurt à 84 ans », titre le New York Times. En photo, le visage de celui qui fut le Premier secrétaire d’État américain noir, entre deux drapeaux américains. Car, souligne le journal, « sa vie a été une success-story américaine classique », celle d’« un enfant né de parents jamaïcains, qui a grandi dans le Bronx » et qui après être allé par deux fois combattre au Vietnam, a conseillé les présidents américains. Au fil du temps, il a souvent été décrit comme « le général américain le plus populaire depuis la Seconde Guerre mondiale », rappelle Politico.

Mais la presse se penche aussi sur la deuxième guerre en Irak, à laquelle il était à l’origine opposé, mais qu’il a menée et « dont il a dû assumer l’échec lorsque les choses se sont mal passées », souligne le Washington Post. Pour autant insiste le journal dans son éditorial, « réduire sa carrière à cette erreur serait faire preuve de myopie : contrairement à d’autres figures politiques, Colin Powell a été ensuite capable d’admettre ses erreurs, qui ont été dépassées par ses accomplissements ».

Démocrate ou Républicain ?

The Hill se fait l’écho des hommages de nombreux républicains à Colin Powell, mais « le monde politique s’est en fait toujours demandé s’il était démocrate ou républicain », souligne le Washington Post. « Celui qui se considérait républicain s’est senti obligé de soutenir Barack Obama en 2008 et n’a jamais accepté Donald Trump », rappelle le Wall Street Journal.

« Il y a 25 ans, Colin Powell aurait pu prendre le Parti républicain s’il l’avait voulu », mais lorsqu’il n’a finalement pas fait la course à la Maison Blanche, raconte The Hill (sa femme s’y était opposée), il « a accroché ses couleurs au mat républicain » pour le « rapprocher de l’esprit de Lincoln ». À l’époque, un journaliste du New York Times l’avait interprété comme « une référence claire aux thèmes des races, des opportunités et de l’aide sociale ». Au final, résume le Washington Post, « ce sont les vues de Trump et non de Lincoln que le parti a adoptées ».

La comparution en Floride d’un proche du président vénézuélien

« Saab, accusé d’être le prête-nom de Maduro, a comparu devant le tribunal de Miami, et reste en prison », résume La Voz. Ce proche du président vénézuélien a été extradé vers les États-Unis par les autorités du Cap-Vert, où il était détenu depuis l’an dernier. L’homme d’affaires colombien a été « formellement accusé ce lundi d’avoir blanchi des centaines de millions de dollars qui proviendraient d’affaires frauduleuses menées avec Caracas » poursuit le journal.

Mais ce qui a fait grand bruit dans la presse vénézuélienne et sur les réseaux sociaux, ce sont les images de cette comparution. Semana revient sur ce qu’il appelle des « vidéos choquantes d’Alex Saab vêtu d’orange, menotté et face à ses juges aux États-Unis ». Le journal précise que ces images ont « inondé les réseaux sociaux », et les décrit par le menu : « l’air apeuré » d’Alex Saab lorsque commence l’audience virtuelle par ordinateur interposé, son masque anti-Covid qu’il baisse pour donner son nom…

À propos de ces images, 2001 précise que le juge a signalé à la presse que « la publication de vidéos ou d’enregistrements de l’audience était illégale ». En tout cas Semana rappelle que les charges qui visent Alex Saab sont très graves, et affirme : « il sait tout des secrets les mieux gardés de Maduro et du régime, y compris comment il a acheté des missiles à l’Iran ». De fait, estime El Nacional, « le chavisme a du mal à digérer l’extradition d’Alex Saab aux États-Unis ». En tout cas, le Colombien restera en prison, puisque, précise 2001, le tribunal a refusé la liberté sous caution.

En Colombie, « Justice est faite »

« Justice est faite », c’est la Une d’El Espectador, en fond, la photo de Jineth Bedoya, en noir sur fond noir. Ce lundi, la Cour interaméricaine des droits humains a reconnu la responsabilité de l’État dans l’enlèvement, la torture et le viol de la journaliste en l’an 2000. Jineth Bedoya avait été enlevée à l’entrée de la prison La Modelo, alors qu’elle enquêtait sur la guerre qui y faisait rage entre les paramilitaires et la guérilla, rappelle le journal, pour qui elle travaillait à l’époque. Ses tortionnaires étaient des paramilitaires.

Jineth Bedoya travaille maintenant pour El Tiempo, qui calcule : « 21 ans, quatre mois et 21 jours après, l’État colombien a été condamné », entre autres d’ailleurs pour un « manque de diligence dans l’exécution des enquêtes ». Mais la Cour parle aussi, souligne le journal, « d’indices graves, précis et concordants de la participation de l’État dans les faits ». L’État qui « connaissait le risque d’attaque imminent », mais n’a pas agi, « proposant une protection qu’il ne donnera finalement pas », souligne El Espectador. Le parquet, lui, a mis sept ans à saisir les enregistrements des caméras de sécurité de la prison. Et Jineth Bedoya a dû répéter pas moins de 12 fois ce qu’elle avait subi - la Cour révèle que l’enquête a d’ailleurs été « remplie de stéréotypes de genre ».

La sentence

L’État devra entre autres, explique El Colombiano, « encourager toutes les enquêtes nécessaires » sur ce qu’a subi Jineth Bedoya, mettre en place un plan de sensibilisation de la police et de la justice pour mieux traiter les violences subies par les femmes journalistes, créer un « centre de mémoire et dignité » pour les violences sexuelles subies par toutes les femmes…

Bref, affirme El Espectador, cette sentence est « historique pour la presse colombienne, pour les femmes journalistes et plus largement pour toutes les femmes du pays ». Le président Ivan Duque a affirmé, rapporte El Colombiano, que l’État colombien se plierait à ce jugement dans sa totalité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne