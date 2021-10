Reportage

Commémoration du soulèvement social au Chili: des manifestations avec les mêmes revendications

Manifestation à Santiago, au Chili, le 18 octobre 2021. AP - Luis Hidalgo

Au Chili, on commémorait ce 18 octobre le début du mouvement social d'octobre 2019. Des manifestations historiques contre les inégalités qui avaient parfois tourné à l'émeute et avaient été durement réprimées par les forces de l'ordre. Deux ans après, l'Assemblée constituante élue cette année commençait ce lundi les débats de fond sur la nouvelle Constitution. Et dans de grandes villes du Chili, des dizaines voire des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre les mêmes revendications qu'en 2019.