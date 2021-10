Covid au Brésil: des sénateurs demandent l'inculpation du président Bolsonaro pour 10 crimes

Une commission d'enquête du Sénat brésilien (CPI) a demandé l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour au moins dix crimes « intentionnels », dont celui de « crime contre l'humanité », pour sa politique durant la crise sanitaire, selon le rapport publié mercredi par plusieurs médias avant sa lecture. Jair Bolsonaro devrait néanmoins échapper à une procédure de destitution.

À l'issue de six mois d'investigation, d'auditions et de révélations parfois explosives, la CPI a réclamé l'inculpation d'une soixantaine de personnes, dont plusieurs ministres ou ex-ministres et les trois fils aînés du président Bolsonaro, qui est aussi incriminé pour « prévarication » et « charlatanisme »

Le document de 1 180 pages, présenté ce mercredi par le rapporteur de la Commission d'enquête, Renan Calheiros, est le résultat de journées d'auditions de hauts fonctionnaires, de dirigeants d'hôpitaux ou encore de proches de victimes du Covid-19.

Selon ce rapport, le gouvernement Bolsonaro a délibérément décidé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir le virus. Il est épinglé pour sa responsabilité supposée dans les graves pénuries d'oxygène et pour des soupçons de corruption dans l'acquisition de vaccins.

En tout, parmi les chefs d'accusations sont retenus contre le président Jair Bolsonaro, celui de « crime contre l'humanité ». Deux crimes ont été retirés à la dernière minute, les plus controversés : ceux d'homicide aggravé et de génocide contre les populations autochtones.

Car l'objectif du rapporteur du texte est bien de trouver un consensus pour que ce rapport soit voté au Sénat dès mardi prochain. Un symbole plus qu'une vraie menace pour le président d'extrême-droite puisqu'il bénéficie de suffisamment de soutiens au Parlement pour éviter ensuite une procédure de destitution. Mais ce rapport pourrait avoir un poids politique à un an de la présidentielle, alors que Jair Bolsonaro est actuellement devancé par l'ancien président Lula dans les sondages.

