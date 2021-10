Enquête sur l'assaut du Capitole: des élus recommandent des poursuites contre Steve Bannon

Steve Bannon est mis en accusation par la Commission spéciale américaine pour l’attaque du Capitole du 6 janvier. La commission lance une procédure d’outrage au Congrès contre l’ancien conseiller de Donald Trump qui n’a pas répondu à une citation à témoigner. Il risque jusqu’à un an de prison, mais le chemin judiciaire est encore long.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Personne n’est au-dessus des lois. C’est le message de la commission au moment de demander des poursuites criminelles pour outrage au Congrès contre Steve Bannon. L’ancien conseiller politique de Donald Trump avait invoqué le privilège de l’exécutif, qui permet au président de ne pas révéler certaines informations pour ne pas se présenter devant la Commission spéciale. Mais pour les démocrates, cette prérogative ne s'applique qu'au président en exercice.

Steve Bannon doit de conformer à l'enquête, a déclaré Bennie Thompson le président de la commission, composée de sept représentants démocrates et deux républicains. Il s'agit aussi aussi faire comprendre à d’autres témoins clés appelés à témoigner qu’en cas de refus, encouragé par Donald Trump, il y aura des conséquences.

Le début d’une longue route judiciaire

Les conséquences, c’est entre un mois et un an de prison. Mais pour cela, le chemin est encore long. La Chambre des représentants, qui doit se réunir jeudi en session plénière, doit approuver la résolution, ce qui ne devrait pas poser de difficultés avec une majorité démocrate. Ce sera ensuite au ministère de la Justice de décider de lancer des poursuites ou non.

Le ministère a fait savoir qu’il prendrait sa décision en toute indépendance. Il faut dire que le président Joe Biden a déclaré très clairement qu’il souhaitait que ceux qui ne répondraient pas aux convocations soient poursuivis. Mais avec toutes les possibilités d’appel, la procédure ne fait que commencer.

