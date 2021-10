Campagne électorale au Chili dans un contexte politique chargé

Manifestation du 18 octobre 2021 pour défendre les mêmes revendications qu'en 2019. Martín Bernetti AFP

Justine Fontaine

Les scrutins législatif et présidentiel qui auront lieu dans un mois au Chili seront les premiers depuis le mouvement de contestation d'octobre 2019 contre les inégalités et auront lieu dans un contexte particulier : une Assemblée constituante est en train de rédiger une nouvelle Constitution, pour remplacer celle héritée de la dictature du général Pinochet. Le président sortant, lui, ne peut pas se présenter à nouveau, et il est sous le coup d'une procédure de destitution après le scandale des « Pandora Papers ».