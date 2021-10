Donald Trump annonce le lancement de «Truth Social», son propre réseau social

L’ancien président américain, privé de tribune par les géants du secteur depuis l’attaque du Capitole le 6 janvier dernier, a décidé de monter sa propre compagnie.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Puisque les géants de la technologie ne veulent pas de lui, Donald Trump veut entrer en concurrence avec eux. Son groupe Trump Media and Technology Group va fusionner avec Digital World Acquisition, une entreprise cotée au Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques.

Le but claironné est de créer un rival au consortium des médias libéraux et riposter aux grandes compagnies technologiques. Donald Trump annonce que cette entreprise va lancer un nouveau réseau social, Truth Social, « la vérité sociale ». Il sera disponible en version bêta en novembre puis pour tous au premier trimestre 2022.

Des incursions sans surprise dans le monde de la technologie

Truth Social est annoncé déjà disponible en précommande dans la boutique d’applications d’Apple. Étrange quand on veut s’attaquer de front aux géants de la technologie et quand on connait les conditions très strictes posées par la firme à la pomme pour distribuer des applications, notamment en ce qui concerne les contenus violents.

Le lancement de ce réseau social est annoncé depuis longtemps, mais depuis qu’il a été banni des plateformes, les incursions de Donald Trump dans le monde de la technologie n’ont pas vraiment impressionné. Son nouveau site internet lancé en mai dernier a été un flop et il y a quelques jours, il a même été brièvement piraté pour afficher du contenu favorable au président turc Recep Tayyip Erdogan.

