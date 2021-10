Haïti: les 17 otages étrangers menacés de mort par le chef d’un gang

Selon une source sécuritaire haïtienne, les ravisseurs des citoyens nord-américains auraient réclamé un million de dollars de rançon par personne. Richard PIERRIN AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Haïti, l’insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. Le pays a déjà recensé plus de 119 enlèvements depuis début octobre, soit déjà plus que ce qui avait été enregistré pour tout le mois de septembre. La recrudescence exponentielle des rapts crapuleux perdure et dans un court film, le chef du gang qui a enlevé les 17 citoyens nord-américains samedi 16 octobre menace aujourd’hui de les exécuter.