Joe Biden défend ses plans d’investissement et répond au public sur CNN

Joe Biden était à la télévision, sur la chaîne CNN, ce jeudi soir 21 octobre. Le président américain, qui fait face à des sondages à la baisse, a répondu aux questions du public, notamment pour défendre ses plans d’investissements, qui ont du mal à contenter tous les élus de son camp.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les marchandises sont bloquées dans les ports, les prix de l’essence montent et l’économie peine à redémarrer faute de main d’œuvre. Joe Biden le sait, mais il tient à le rappeler : cela va mieux que lorsqu’il est arrivé et la situation a même des avantages : « Les salaires sont en hausse pour ceux qui travaillent. Parce que pour la première fois depuis longtemps, les employés peuvent négocier : "Vous êtes le patron ? Vous voulez que je travaille pour vous ? Combien allez-vous me payer ? Comment vous allez vous y prendre ?" Je ne plaisante pas. »

Pas d'impôts supplémentaires

Mais le président veut aller plus loin avec ses plans d’investissement dans les infrastructures, dans l’énergie propre et dans la protection sociale. Il y en a pour des milliers de milliards dollars et à écouter Joe Biden, cela ne coûtera rien en impôt à la plupart des Américains. « Je veux m’assurer que tout soit financé sans que quiconque gagne moins de 400 000 dollars par an paye un centime d’impôt en plus, a-t-il affirmé. C’est mon objectif et il y a des moyens de faire ça. Par exemple, la taxe internationale sur les entreprises à 15%. »

Tout le monde n’est pas d’accord dans son propre camp démocrate, mais Joe Biden est un optimiste, malgré des discussions difficiles : « J’ai été sénateur pendant 370 ans, rigole-t-il, et j’étais assez bon à conclure des accords. Je pense que l’interdiction provisoire des armes d’assaut est l’accord le plus difficile sur lequel j’ai travaillé et j’ai réussi. Je pense que je trouverai un accord. »

Mais l’horloge tourne. Les sondages baissent et cet accord tarde à arriver.

