En Argentine, une campagne pour retrouver les «enfants volés» de la dictature

Si vous êtes nés en Argentine et que vous savez ce que l'on peut faire avec une cassette audio et un stylo, vous êtes peut-être concernés par la campagne gouvernementale.

À l'occasion de la journée nationale pour le droit à l'identité, le gouvernement a lancé, vendredi 22 octobre, une campagne pour tenter de retrouver les enfants arrachés à leur famille pendant la dictature militaire, près de quarante ans après le retour de la démocratie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Un crayon et une vieille cassette audio. Si en voyant ces deux objets, vous pensez tout de suite à une cassette que l'on rembobine, alors il y a de grandes chances que vous soyez nés dans les années 1970 ou 1980. Et si vous êtes nés en Argentine entre 1975 et 1983, vous êtes peut-être l'un des quelque 500 enfants arrachés à leur famille pendant la dictature militaire.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le gouvernement argentin et les Grands-Mères de la place de Mai invitent tous ceux qui savent ce que l'on peut faire avec un crayon et une cassette et qui ont un doute sur leur identité à les contacter. « Tu es peut-être l'un des petits-enfants que nous cherchons » conclut la vidéo.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, la @SDHArgentina presenta la campaña #ArgentinaUnidaTeBusca. pic.twitter.com/NEiTcBkX14 — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) October 22, 2021

Entre 1976 et 1983, la junte militaire argentine a fait disparaître plus de 30 000 opposants politiques. Quand ils avaient des bébés, ces derniers étaient souvent confiés à des sympathisants du régime.

Dès 1977, les grands-mères de ces enfants privés de leur identité ont commencé à manifester tous les jeudis en face du siège du gouvernement sur la place de Mai à Buenos Aires pour réclamer le retour de leurs petits-enfants. Un combat qu’elles n’ont jamais arrêté depuis et qu’elles continuent aujourd'hui avec cette campagne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne