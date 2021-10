À la Une: les conséquences de la pénurie de carburant pour les hôpitaux en Haïti

Publicité Lire la suite

« Pénurie de carburant. La vie de nombreux nouveau-nés en danger dans les hôpitaux », s’alarme RezoNodwès en titre. Le site d’information rappelle que « de nombreuses entreprises et institutions haïtiennes dépendent de générateurs diesel pour assurer l’électricité en raison de pannes constantes ». Ce dimanche, l’Unicef expliquait « qu’il avait négocié un accord avec une entreprise locale pour fournir du carburant aux hôpitaux de Port-au-Prince et de la péninsule sud d’Haïti, qui a subi un tremblement de terre en août, mais l’entreprise est revenue sur sa décision ». Car en pleine vague d’enlèvement, pour les dirigeants du secteur des transports les livraisons sont trop dangereuses pour leurs chauffeurs « qui risquent d’être kidnappés ».

Du coup les hôpitaux « risquent de fermer leurs portes », c’est le titre du Nouvelliste. Selon l’Organisation, Nos petits frères et sœurs, « si aucune livraison de diesel n’est garantie au plus vite, les services de pédiatrie pour plus de 300 enfants, de maternité pour plus de 45 femmes, de soins urgents et d’hospitalisation pour plus de 70 adultes seront interrompus faute de carburant » ce mardi. L’Association des hôpitaux privés d’Haïti affirme elle, que les hôpitaux non-étatiques se verront obligés de fermer dès ce lundi, « si un couloir humanitaire d’urgence n’est pas établi ». Elle rappelle qu’en plus des problèmes de carburant « l’insécurité empêche les employés de se rendre sereinement à leur poste » et que la « pénurie d’oxygène paralyse les services alors qu’il est question d’une nouvelle vague au coronavirus ». L’association dit ne pas comprendre « l’apathie des autorités », qu’elle appelle à « se réveiller et remplir leur mission ».

« Otoniel », le chef du plus puissant gang de narcotrafiquants, arrêtés ce samedi

« Un des criminels les plus dangereux de ce siècle », titre La Vanguardia, a été arrêté lors d’une « opération mémorable ». « Quand les différentes forces institutionnelles décident de coopérer et se concentrer sur un objectif commun, elles sont imparables », se félicite le journal. Même son de cloche pour El Tiempo, qui parle d’un « triomphe pour le renseignement colombien, la force publique et la lutte contre le crime ». Des éditorialistes des deux journaux remercient directement « le président » Duque et « ceux qui ont rendu possible cette arrestation ». Ivan Duque interrogé par El Tiempo annonce « avec la capture d’Otoniel la fin du “clan del Golfo” ».

Mais si la presse est très positive sur cette arrestation, elle reste, de son côté, prudente sur ses conséquences. Ainsi La Vanguardia s’inscrit en faux par rapport au président : depuis le temps, on sait que la fin des capos ne signifie pas la fin de leurs organisations : « ou bien le clan va se donner une nouvelle structure avec un nouveau chef », avec peut-être à la clé une guerre interne et une augmentation significative de la violence, « ou bien le trafic de drogue tout entier va profondément se transformer ». D’où cet éditorial assez désespéré de la journaliste Paola Ochoa dans El Tiempo : « La chute d’Otoniel, le plus puissant des narcotrafiquants, la réincarnation de Pablo Escobar, l’homme plus recherché par la DEA et les autorités colombiennes depuis dix ans (…), à quoi sert-elle au reste des Colombiens ? Probablement à rien »,assène l’éditorialiste, « comme la chute d’Escobar n’avait servi à rien. » Car « après Otoniel, arrive toute une nouvelle génération de trafiquants qui commencent à se disputer un commerce générant 650 000 millions de dollars par an et qui ne disparaîtra jamais, quel que soit le nombre de têtes que l’on coupe ». Paola Ochoa rappelle qu’en fait après la mort de Pablo Escobar « tout avait brutalement empiré, avec un nombre de producteurs de coca multiplié par cinq entre 1995 et l’année dernière, et une production de cocaïne multipliée par six ». La Colombie cultive aujourd’hui 80% de la coca produite dans le monde.

Aux États-Unis, vers une interdiction des armes à feu sur les tournages ?

Aux États-Unis, les interrogations se multiplient sur l’utilisation des armes à feu sur les tournages. Jeudi, l’acteur Alec Baldwin a tué pendant une répétition la directrice de la photographie du western Rust, avec un pistolet, semble-t-il, chargé à balles réelles. Si un accident comme celui-là arrive, « il faut que quelqu’un ait été négligent », estime un professeur de droit interrogé par le LA Times. USA Today parle de « protocoles de sécurité très stricts », et cite les nombreuses étapes que doit traverser une arme avant d’arriver entre les mains d’un comédien. « Les décès pendant les tournages sont rares, mais les acteurs et l’équipe de tournage sont souvent confrontés à des situations dangereuses », souligne le Washington Post. Du coup « une pétition circule sur l’interdiction des armes à feu sur les plateaux », annonce le Los Angeles Times. Elle s'adresse directement à Alec Baldwin, lui demandant d’utiliser « son pouvoir et son influence à Hollywood ». La loi porterait le prénom de la jeune femme mortellement touchée jeudi, Halyna. En Californie, annonce le Washington Post, le sénateur Dave Cortes compte déjà présenter « un projet de loi interdisant les balles réelles et les armes pouvant les tirer sur les plateaux de cinéma et dans les productions théâtrales » de l’État.

