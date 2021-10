États-Unis: à Charlottesville, la droite radicale américaine se retrouve sur le banc des accusés

Des membres du Ku Klux Klan manifestent sous la protection de la police et sous les yeux d'opposants antiracistes venus en nombre le 8 juillet 2017 à Charlottesville (image d'illustration). REUTERS/Jonathan Ernst

Aux États-Unis s'ouvre, lundi 25 octobre, un procès très attendu devant un tribunal fédéral à Charlottesville. C'est dans cette petite localité de Virginie qu'en août 2017 des affrontements entre suprémacistes blancs et contre-manifestants avaient fait un mort et au moins 19 blessés. Neuf de ces victimes ont porté plainte. Plus de quatre ans après les faits, elles veulent démontrer que la violence des suprémacistes blancs avait été planifiée et qu'elle fait partie de l'idéologie même de la droite radicale américaine. À l'époque, les événements de Charlottesville avaient choqué bien au-delà des frontières américaines parce qu'ils renvoyaient à l'époque la plus sombre des violences raciales aux États-Unis.