Arrestation d'«Otoniel», baron de la drogue colombien: «Cette stratégie ne résout rien»

Antonio Usuga, alias « Otoniel », le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie a été arrêté samedi 23 octobre. Mais malgré la satisfaction du président Ivan Duque, cela ne devrait pas empêcher le pays de rester le plus grand exportateur de cocaïne au monde.

Le président Ivan Duque a salué l'arrestation d'« Otoniel » comme « le coup le plus dur qui ait été porté au trafic de drogue au cours de ce siècle dans notre pays (...), seulement comparable à la chute de Pablo Escobar », le célèbre chef du cartel de Medellin qui a contrôlé jusqu'à 80% du commerce mondial de cocaïne.

Dairo Antonio Usuga, 50 ans et chef du Clan del Golfo, le plus puissant gang de narcotrafiquants de Colombie, a été arrêté lors d'une opération militaire et policière dans le nord-ouest de la Colombie. Inculpé par la justice américaine en 2009, il fait notamment l'objet d'une procédure d'extradition devant un tribunal de New York.

« L’élimination de ces chefs ne fait que déclencher des guerres à l’intérieur de ces réseaux »

Mais pour Jacobo Grajeles, professeur à l’Université de Lille et spécialiste de l’Amérique latine comme pour les autres spécialistes, la stratégie en place n’est pas la meilleure et ne devrait pas changer grand-chose à la situation sur le terrain.

« C'est la même stratégie qu’appliquent d’autres pays de la région comme le Mexique. C’est la stratégie d’aller chercher les chefs de ces organisations et d’essayer de les éliminer ou de les arrêter. On voit quand même de façon assez générale que cette stratégie-là ne résout rien au problème puisque les organisations criminelles restent là, le marché de l’exportation illégale de cocaïne durera tant que la cocaïne sera illégale tout simplement. Et donc, l’élimination de ces chefs ne fait que déclencher des guerres à l’intérieur de ces réseaux, de ces organisations armées pour le contrôle des réseaux de trafiquants. Il y a deux cas de figure : soit il y a quelqu’un qui prend assez rapidement la tête de cette organisation et donc, ça ne changera pas grand-chose ; soit il y a une concurrence interne effectivement et là, ça va se traduire par des violences qui auront des conséquences humanitaires dans les zones dans lesquelles cette organisation opère. »

Après cinq décennies de guerre contre la drogue, avec des milliers de morts parmi les policiers, les civils et les trafiquants de drogue, la Colombie continue d'être le plus grand exportateur de cocaïne et les États-Unis le principal consommateur.

