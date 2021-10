Au Mexique, les narcotrafiquants recrutent «via» les jeux vidéos en ligne et sur les réseaux sociaux

Au Mexique, sur Tiktok, on trouve des post publiés par des membres des groupes criminels pour recruter. (photo d'illustration) AFP - ALFREDO ESTRELLA

Texte par : Gwendolina Duval 3 mn

Au Mexique, les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont utilisés par les cartels de la drogue pour recruter les jeunes. C'est du moins ce qu'affirme le gouvernement mexicain. Mercredi 20 octobre, en conférence de presse, le président a mis en garde les parents, leur demandant de faire plus attention et de passer plus de temps avec leurs enfants et les adolescents.