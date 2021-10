Haïti: une pénurie de carburant menace le fonctionnement des hôpitaux

En Haïti, une nouvelle journée de grève générale a paralysé les principales villes du pays ce lundi. Les Haïtiens protestent contre l'insécurité et la pénurie de carburant. Dans ce contexte tendu, plusieurs hôpitaux à travers le pays tirent la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, ils vont devoir fermer leurs portes dans les prochains jours

Publicité Lire la suite

Le docteur Paul Toussaint dirige l'hôpital de la Convention Baptiste situé non loin de la ville de Cap-Haïtien. Le week-end dernier il a lancé un appel de détresse. Cela fait deux semaines que son hôpital n'est plus fourni en diesel, et les groupes électrogènes sont presque à sec.

« Il nous reste du carburant pour trois ou quatre jours. Des particuliers nous viennent en aide. Mais quand-même ça ne suffit pas », affirme-t-il.

Une panne d'électricité aura des conséquences dramatiques. L'hôpital de la Convention Baptiste est connu pour son unité de néonatalogie. « On a des bébés en soins intensifs néonatals. Ils dépendent de l'énergie qui fait marcher les équipements et qui fournit de la chaleur. Le bloc opératoire dépend également de l'électricité », explique le médecin.

Les césariennes risquent notamment d'être suspendues d'ici peu. La vie des femmes enceintes et des nouveaux-nés est désormais en jeu. Le docteur Paul Toussaint ne place que peu d'espoir en les autorités haïtiennes pour sauver ses patients. Le médecin lance donc un vibrant appel « à la solidarité internationale. La situation en Haïti est complexe. Donc on ne peut pas lâcher Haïti comme on a l'impression maintenant que c'est ce qui est en train de se faire », dit-il. « Aucun enfant en Haïti ne devrait mourir à cause d'une coupure de courant », a de son côté déclaré l'Unicef dans un communiqué.

Mainmise grandissante des gangs sur la capitale

Depuis plusieurs semaines, les gangs armés contrôlent l'accès aux trois seuls terminaux pétroliers du pays, tous situés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il en résulte que la circulation est à l'arrêt, tout comme les économies commerciales. Cette situation entraîne l'arrêt de service de télécommunications mobiles, dont les antennes sont alimentées en électricité par des générateurs. Car en Haïti, où le courant n'est fourni que de manière aléatoire, ce sont les générateurs de diesel qui produisent l'électricité.

Écoles et commerces gardaient portes closes ce lundi dans la capitale haïtienne, où les rues, d'ordinaire encombrées par le trafic, étaient désertes à la suite d'un appel à la grève lancé par les syndicats de transports en commun pour protester contre cette insécurité grandissante.

► À écouter aussi : Haïti: «Tant qu'on laissera l'impunité et l'insécurité se développer, aucune issue n'est possible» [Invité international]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne