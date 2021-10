À la Une: le président brésilien sanctionné par Youtube

Publicité Lire la suite

Pendant une semaine, Jair Bolsonaro ne pourra diffuser aucun contenu sur sa chaîne de cette plateforme vidéo. « La chaîne de Jair Bolsonaro a été suspendue pour sept jours sur Youtube parce que le chef de l'État a diffusé de fausses informations », explique Correio Braziliense. « Jeudi dernier, au cours de son émission hebdomadaire diffusée en direct sur Youtube, et qui compte plus de 3,5 millions d'abonnés, le président a parlé d'une rumeur émanant – soi-disant – de "rapports officiels" du gouvernement britannique », poursuit le journal. « Selon cette rumeur, les personnes entièrement vaccinées contre le coronavirus développeraient plus facilement le virus du Sida. »

Ces informations sont fausses. Elles ont été démenties par le gouvernement britannique. Et la Société brésilienne des maladies infectieuses a, elle aussi, assuré dès samedi qu'il n'existait « aucune relation entre un quelconque vaccin anti-Covid-19 et le Sida ». Youtube a donc retiré la vidéo en question, il en est de même pour les autres plateformes, Facebook et Instagram.

Les éditorialistes sont encore une fois vent debout contre Jair Bolsonaro

« Trop c'est trop ! », s'exclame par exemple le quotidien O Estado qui affirme que l'actuel chef d'État « a élevé la désinformation au rang de méthode de gouvernance. Cela fait des années que le président de la République se sert des mensonges les plus éhontés comme instruments de mobilisation et de propagande électorale ». O Estado constate que Jair Bolsonaro n'a pas commenté la suspension de sa chaîne sur Youtube. « Et ce n'est pas nécessaire. Le président a diffusé le mensonge et le laisse maintenant vivre sa vie dans le monde opaque des médias sociaux​​​​​. »

Pour le journal O Globo, « la campagne contre la vaccination que mène Jair Bolsonaro n'est rien de moins qu'un crime qui doit être sévèrement puni. C'est ce que demande d'ailleurs le rapport final de la Commission d'enquête du Sénat sur la gestion catastrophique de la pandémie par le président », rapport qui sera voté aujourd'hui par les députés.

Venezuela : le difficile retour à l’école

Au Venezuela voisin, les élèves devaient retourner en classe, hier, après 18 mois de cours à distance en raison de la pandémie. Mais, comme le constate le site d'information Efecto Cocuyo, les élèves n'étaient pas au rendez-vous. Seul un nombre minime d'enfants étaient de retour sur les bancs de l'école. « À cela plusieurs raisons », explique Tal Cual : « L'impréparation des établissements scolaires, la peur des parents, mais aussi le manque de transports en commun en raison de la pénurie de carburant ».

États-Unis : une pionnière des droits civiques demande justice

À Montgomery, une ville dans l'État de l'Alabama, une des pionnières du mouvement des droits civiques revient aujourd'hui sur le devant de la scène. « L'Afro-Américaine Claudette Colvin avait 15 ans en mars 1955, quand elle a refusé de céder sa place dans un bus de la ville à un passager blanc. Neuf mois avant Rosa Parks », rappelle aujourd'hui le Montgomery Advertiser. « Ce refus lui a valu son arrestation musclée par des policiers blancs. Elle a été enfermée dans une cellule, puis remise en liberté surveillée​​​​. » Cette liberté surveillée n'a jamais été levée. « Aujourd'hui âgée de 82 ans, Claudette Colvin déposera ce mardi une requête devant le tribunal pour mineurs de Montgomery, puisqu'elle était mineure au moment des faits, pour enfin annuler la mesure et blanchir son nom », rapporte encore le journal local.

Après les incendies des pluies diluviennes en Californie

Après les terribles incendies de forêts qui ont ravagé, cet été encore, la côte ouest des États-Unis, la Californie a dû faire face ces derniers jours à des pluies diluviennes accompagnés de vents violents. Sacramento, la capitale de la Californie, « a enregistré 13,8 centimètres de précipitations en 24 heures : un record historique », s'exclame le quotidien Sacramento Bee. « La tempête a provoqué inondations et glissements de terrain. Mais elle a aussi sonné la fin de la saison des feux de forêt. »

« Pour les habitants du sud de l'État, le bruit des gouttes de pluie sur le toit était une musique qu'ils n'avaient pas entendue depuis de longs mois », écrit de son côté le Los Angeles Times. Mais dans les colonnes du journal, les scientifiques préviennent : « La sécheresse sur la côte ouest des États-Unis était telle ces deux dernières années que même tout un hiver humide ne suffirait pas à soulager les nappes phréatiques asséchées ».

