Malgré ses déboires, Facebook continue d’enchaîner les bons résultats financiers

Mark Zuckerberg, patron de Facebook. © Mladen ANTONOV / AFP

Le géant du numérique et des réseaux sociaux a engrangé plus de neuf milliards de dollars de bénéfices, pour le seul dernier trimestre. Et ce malgré les nombreuses polémiques dont l’entreprise fait l’objet.