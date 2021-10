Ségrégation raciale aux États-Unis: Claudette Colvin veut laver son honneur

Avant Rosa Parks, Claudette Colvin refusait de céder sa place à des blancs dans un bus du sud ségrégationniste des États-Unis. Pour cela, elle avait été arrêtée. Ce mardi, Claudette Colvin, aujourd’hui âgé de 82 ans, a fait une demande officielle pour que son casier judicaire soit purgé de toute mention de cette affaire.

En mars 1955, les policiers font descendre de force Claudette Colvin, quinze ans, d’un bus de Montgomery en Alabama, dans le sud ségrégationniste alors qu'elle rentrait de l'école : ils viennent d’arrêter la jeune Afro-Américaine pour avoir refusé de donner sa place à une femme blanche.

On l’emmène en prison. « Quand j’ai entendu le bruit de la clé dans la serrure, je me suis mise à pleurer, et j’ai commencé à réciter le 23e psaume "le seigneur est mon berger" », racontera bien plus tard Claudette Colvin, condamnée à l’époque pour violation de la politique de ségrégation de la ville, et pour avoir agressé un policier.

Une agression dont la vieille dame ne dit avoir aucun souvenir. Seulement qu’elle résistait en criant « c’est mon droit constitutionnel », car elle venait juste d'avoir un cours sur la Constitution à l'école.

L'image de Rosa Parks plus « acceptable » pour l'Amérique blanche

Neuf mois plus tard Rosa Parks refusera elle aussi de céder sa place. Claudette Colvin estime que si elle a été davantage mise en avant dans le mouvement des droits civiques, c'est parce qu'elle été plus « acceptable » pour la communauté blanche car plus âgée, mariée, et plus claire de peau.

À l'époque, Claudette Colvin a été mise en liberté conditionnelle. Elle a été condamnée par un tribunal pour enfants, puis incarcérée, avant qu’une somme ne soit rassemblée par des figures de la communauté noire locale, dont Rosa Parks, pour payer sa caution.

Aujourd’hui, elle explique vouloir faire laver son nom pour ses petits-enfants, ses arrières-petits enfants et pour les enfants noirs, pour leur montrer que les choses peuvent s’améliorer, et que le progrès est possible.

