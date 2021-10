À la Une: mouvement de protestation contre les politiques du président de l’Équateur

Publicité Lire la suite

Quelques milliers de personnes ont défilé, mardi 26 octobre à Quito, et des barrages routiers ont été érigés dans plusieurs provinces d’Équateur à l’appel des organisations indigènes pour dénoncer la politique économique du gouvernement du président Guillermo Lasso. Dans la capitale, la manifestation organisée par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE), des syndicalistes et des étudiants a réuni 1 500 personnes.

El Comercio vole au secours du chef de l’État. Le journal accuse l’opposition de vouloir polariser le pays avec des arguments aussi ignorants qu’irresponsables. Pour l'éditorialiste, l'opposition n'a qu'un seul objectif : revenir au pouvoir, et non pas le bien du pays. Le journal El Universo réclame des manifestants qu'ils pensent aux vacances de la Toussaint. Pour la fête des morts, les Équatoriens partent voir leurs familles et visiter les cimetières. « En pleine crise économique, ce tourisme interne est bienvenu. Les protestataires devraient reporter leur mobilisation ou au moins ne pas empêcher le voyage de leurs concitoyens avec des axes routiers bloqués par des barricades », écrit El Universo.

La Hora estime au contraire que « lorsque les demandes des minorités sont ignorées ou éclipsées par la myriade de tâches qui saturent l'agenda du président, s'exprimer – sans violence – peut être le seul moyen d'obtenir une attention équitable. Une démocratie saine n’est jamais silencieuse, mais toujours bruyante », conclut le journal.

Brésil : la commission d’enquête parlementaire approuve le rapport accablant sur la responsabilité de Bolsonaro dans la pandémie de Covid-19

Au Brésil, la commission d'enquête du Sénat sur la pandémie de Covid-19 a approuvé son rapport accablant : 1 200 pages qui tiennent Jair Bolsonaro personnellement responsable des plus de 600 000 morts dus au virus. La commission recommande l'inculpation du président brésilien pour neuf crimes, dont « crime contre l'humanité », explique le quotidien O Globo. Mais la presse brésilienne ne se fait guère d'illusions. « Il revient maintenant à la justice de faire payer Jair Bolsonaro pour ses crimes qui ont coûté la vie à tant de Brésiliens », écrit La Folha. Seulement voilà : « le procureur général est un proche du président ».

Haïti s’enfonce dans la crise, Washington envoie des forces spéciales pour libérer les otages américains

En Haïti, on est toujours sans nouvelles des 17 otages, dont 16 Américains et un Canadien, enlevés il y a 13 jours par le gang armé 400 Mawozo. La Maison Blanche a annoncé l’envoi d’un « nombre important de forces spéciales américaines en Haïti pour les libérer », rapporte le Miami Herald. L’annonce a été faite hier par le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui précise que ces agents travailleront de pair avec les autorités haïtiennes.

En attendant, la mobilisation pour protester contre l’insécurité et la pénurie du carburant rentre aujourd’hui dans sa troisième journée consécutive. À en croire les publications sur Twitter ce mercredi matin, les rues de Port-au-Prince et les principales villes de provinces restent désertes. Les gangs armés bloquent l’accès aux terminaux pétroliers, rappelle l’agence Alterpresse. Les générateurs qui produisent le gros de l'électricité du pays sont à sec. Les hôpitaux doivent réduire leurs services, les commerces et écoles sont fermés, les médias obligés de limiter leur diffusion et la principale compagnie de téléphonie mobile, Digicel, se trouve également affectée : de ses 1 500 points relais, plus de 400 ne sont plus opérationnels. Des centaines de milliers d’utilisateurs sont concernés.

Canada : Trudeau dévoile son nouveau gouvernement

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a dévoilé mardi son nouveau gouvernement. L’une des nominations très commentées était celle de Steven Guilbeault. Cet ancien militant écologiste devient ministre de l’Environnement. « Le Premier ministre veut ainsi montrer que le défi du changement climatique se trouve tout en haut de son agenda politique », analyse The Star. Pourtant, le quotidien reste dubitatif : « sur son ancien poste, au ministère du Patrimoine, Steven Guilbeault n'a pas brillé du tout », rappelle le quotidien.

Sur les 38 ministres que compte le gouvernement Trudeau, seul neuf sont des nouveaux venus. « On prend les mêmes et on recommence », ironise le Toronto Sun. Pour l’éditorialiste du Devoir, Justin Trudeau « a placé ses femmes et hommes de confiance à des postes clés. Le Premier ministre », estime le journal québécois, « agit comme s’il n’avait plus rien à perdre ». Le quotidien La Presse, au contraire, se félicite de la promotion de plusieurs femmes à des postes clés : aux Affaires étrangères, à la Défense et aux Finances. « Un signe indéniable que les femmes tirent désormais les ficelles du pouvoir à Ottawa », se réjouit l’éditorialiste.

États-Unis : un panel d'expert recommande la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

« Ne manque plus que l’accord final du Centre de prévention des maladies et l’Amérique sera enfin prête à lancer la campagne vaccinale chez les enfants », annonce le Wall Street Journal. Le quotidien précise que le vaccin Pfizer, administré aux plus petits, sera moins dosé que celui destiné aux adultes mais efficace à 90 %.

« L'extension des vaccinations aux plus jeunes va bien évidemment protéger la société dans son ensemble », écrit le Washington Post. « Les enfants transmettent le virus à l'école comme à la maison. Faire vacciner des millions d'enfants va donc aider à réduire l’impact global de la pandémie. Mais la principale raison d'autoriser les vaccins pour les jeunes enfants n'est pas de nature altruiste avec l’objectif de protéger les personnes vulnérables ; c'est de protéger les enfants eux-mêmes », estime l’éditorialiste qui poursuit : « depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a été diagnostiqué chez au moins 1,8 millions d'enfants américains entre 5 et 11 ans. Plus de 8 600 enfants ont été hospitalisés, dont un tiers en soins intensifs, et tragiquement 143 jeunes enfants sont morts. La décision de faire vacciner cette tranche d’âge met fin aux fausses affirmations selon lesquelles le coronavirus n’affecte pas les jeunes enfants. Et il était temps », se félicite le Washington Post.

Pourtant, beaucoup de parents aux États-Unis se disent encore hésitants à faire vacciner leurs enfants. Alors qu’au Mexique, au contraire, de plus en plus de parents réclament devant la justice le droit d’obtenir des vaccins pour leurs enfants, dont bon nombre souffrent de maladies chroniques. Une Cour a ordonné au gouvernement mexicain d’ouvrir les vaccins contre le Covid aux jeunes enfants. Mais le président Andrés Manuel Lopez Obrador fait valoir que les doutes persistent sur les effets secondaires à long terme de ces vaccins chez les enfants, rapporte le New York Times. De nombreux médecins mexicains reprochent à leur gouvernement d’utiliser ce prétexte pour cacher le fait qu’il n’existe pas suffisamment de doses. Seul 47 % de la population mexicaine est aujourd’hui vaccinée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne