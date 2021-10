Équateur: mobilisation populaire autour de la hausse des prix des carburants

La police fait face aux manifestants, à Quito, le 26 octobre 2021. AFP - CRISTINA VEGA RHOR

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Indigènes, syndicats ouvriers, étudiants et professeurs se sont mobilisés, ce mardi 26 octobre, contre la politique économique du gouvernement équatorien et en particulier contre la hausse des prix des carburants, pourtant suspendue il y a quelques jours par le président Guillermo Lasso. Des affrontements ont éclaté dans la capitale et dans la région andine.