États-Unis: un comité recommande le vaccin anti-Covid-19 de Pfizer pour les 5-11 ans

Aux États-Unis, un comité d’experts ouvre la voie à la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans avec le vaccin Pfizer BioNtech. Cela pourrait aller très vite, mais il reste quelques étapes à franchir.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le laboratoire américain Pfizer affirme, études à l’appui, que son vaccin est efficace à plus de 90% chez les enfants. Et c’est à une immense majorité que les experts de la Food and Drug Administration se sont prononcés pour son autorisation.

Pour eux, le rapport bénéfice-risque est largement favorable. Le vaccin pour les enfants n’est pas exactement le même que pour les adultes. Il est moins concentré et deux doses doivent être administrées à trois semaines d’écart. Il reste cependant quelques étapes à franchir avant l'autorisation.

28 millions d'enfants éligibles

D’abord, l’accord de la FDA qui suit en général le comité d’experts, puis celui du Centre de prévention des maladies. Sa prochaine réunion est prévue le 2 novembre. La campagne pourrait commencer dans la foulée, dès la semaine prochaine.

La Maison Blanche a déjà publié son plan de vaccination. Les pouvoirs publics se sont procuré suffisamment de doses pour pouvoir vacciner les 28 millions d’enfants éligibles. Mais au de lieu mettre sur pied des vaccinodromes géants comme pour les adultes, les doses seront conditionnées en quantités moins importantes et fournies aux médecins et aux pédiatres. Il s’agit de s’approcher au plus près des populations concernées, et, peut-être, de rassurer les familles, comme l'espère l'administration américaine.

