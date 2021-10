Canada: Steven Guilbeault, figure écologiste, nommé ministre de l'Environnement

Dans son discours, Justin Trudeau a mis de l’avant sa volonté de relancer le pays économiquement, de favoriser la réconciliation avec les autochtones de lutter contre les changements climatiques. Côté environnement, il a donc posé un geste fort en nommant cet ancien militant écologiste bien connu à la tête de ce ministère de l'Environnement et des changements climatiques.

Avec notre correspondante à Montréal, Pascal Guéricolas

Il y a deux décennies à peine, Steven Guilbeault, alors militant de Greenpeace, escaladait la tour du CN à Toronto pour protester contre l’inaction climatique du Canada et des États-Unis. Aujourd’hui, sa nomination fait dire à plusieurs que Justin Trudeau cherche à faire oublier la piètre performance du Canada en matière de lutte au gaz à effet de serre. Le Premier ministre, lui, veut faire de ce dossier l’une des priorités de son nouveau mandat.

« Il faut s’assurer que l’industrie gazière et pétrolière arrête d’augmenter ses émissions et commence à les réduire. Tout en étant là pour appuyer les travailleurs dans ses industries-là à se trouver des nouveaux emplois et de nouvelles carrières. »

De son côté, l’opposition dénonce le manque de sang neuf dans ce gouvernement qui compte seulement neuf nouveaux ministres sur trente-huit. « On aurait souhaité un coup de barre économique de la part de M. Trudeau, et ce qu’on voit c’est que ce sont les mêmes joueurs qui reviennent à des postes différents, mais que fondamentalement, il n’y pas de signal fort, clair envoyé pour redresser l’économie, pour remettre le Canada au travail et pour freiner l’inflation galopante », a réagi le député conservateur Gérard Delteill au micro de Radio-Canada.

Un gouvernement qui comprend autant de femmes que d’hommes. Les travaux au Parlement reprennent dans un mois le 22 novembre.

