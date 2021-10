Haïti: la pénurie de carburant met à l'arrêt deux tiers des antennes téléphoniques Digicel

Haïti continue de connaître de graves problème d'alimentation en carburant. Les gangs qui contrôlent une partie du pays bloquent l'accès aux terminaux pétroliers. Les entreprises, les hôpitaux ont du mal à fonctionner sans ce carburant qui alimente leurs générateurs. La téléphonie est elle aussi perturbée : ce lundi, l'entreprise Digiciel, qui contrôle 75% du marché du mobile haïtien, annonçait que 430 antennes sur 1500 étaient affectées.

« Depuis dimanche, on n’a pas de signal. Moi-même c’est la première fois que je vis ça en Haïti », témoigne Rachel Saint Julien habite à Cap Haïtien, dans le nord du pays. « Tout le monde se plaint. Moi-même, je travaille à distance, c'est avec le téléphone que je fais tout. Hier je n'ai rien fait, c'est pas facile. Et pour internet, c'est encore pire. »

Dans d’autres zones, la pénurie de carburant a aggravé des problèmes plus anciens. Comme à Baumont, dans le sud-ouest, où réside James Lafortune. « On est obligé d'utiliser une autre compagnie de téléphone Natcom. Je ne sais pas comment ils font mais le signal fonctionne. Bien avant même le problème de carburant, Digicel avait toujours un problème avec le signal. Parfois, on passe des semaines sans signal. »

Rachel Saint Julien elle n’en veut pas directement à Digicel, elle veut juste que l’insécurité cesse. « Là c'est plus un problème politique qu'un problème de Digicel. Les carburants sont bloqués à cause des gangs. je me demande à quel point on va souffrir encore avec cette affaire d'insécurité dans le pays pour que les gens puissent acheter du carburant dignement. »

Digicel indiquait ce mardi disposer encore d’une petite réserve de carburant pour maintenir les relais vers les villes de province, et les plus importants relais de Port-au-Prince.

