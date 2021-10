À la Une: en Équateur, les blocages et manifestations continuent contre le prix de l’essence

Publicité Lire la suite

Une personne est morte ce mercredi 27 octobre, manifestement dans un accident : « un journaliste a perdu la vie en tombant d’une camionnette en couvrant les manifestations » indigènes et syndicales, titre Expresso. Ça s’est passé à Toacasa, dans la province de Cotopaxi, dans le Nord. La Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, la Conaie, qui est une des organisations à avoir appelé à ces blocages, a réagi en demandant « des garanties pour le travail des médias indigènes ». La ministre de l’Intérieur Alexandra Vela, elle aussi citée par Expresso, affirme de son côté que Juan Gonzalo Rojas « avait été attaqué par des manifestants et c’est en essayant de fuir qu’il a grimpé dans le véhicule, qu’il a perdu l’équilibre et est tombé ».

Expresso titre également sur l’invitation lancée par le président Lasso à Leonidas Iza, le chef de la Conaie. Il est invité, avec les dirigeants du Parlement du peuple « à ouvrir un nouveau dialogue le 10 novembre ». El Universo rappelle qu’une première rencontre avait eu lieu le 4 octobre au Palacio de Carondelet, le siège du gouvernement. Le journal publie un entretien avec le porte-parole de la présidence, Carlos Jijon.

Pour lui, la balle est maintenant dans le camp de la Conaie et du Front unitaire des travailleurs (qui regroupe les principaux syndicats). Il affirme que « le gouvernement n’est pas inflexible ». Avant cette invitation du président, rapporte Expresso, les syndicats annonçaient « la tenue la semaine prochaine d’une convention nationale pour encourager une grève sur tout le territoire, entre autres moyens de “mobilisation permanente” ».

La vaccination au Nicaragua… et au Honduras

Les chiffres de la vice-présidente Rosario Murillo sont à lire dans Trinchera de la Noticia : plus d’un million 540 000 Nicaraguayens ont été vaccinés, soit 53,7 % de la population ciblée, et 23 % de la population totale. La vice-présidente a « remercié la coopération internationale pour les doses de vaccins données », particulièrement l’Espagne. La Norvège, l’Inde et le Panama ont aussi donné, complète Trinchera de la Noticia, qui rappelle que « le Honduras a aussi ouvert sa frontière pour que les Nicaraguayens puissent accéder aux vaccins Moderna et Pfizer ».

La Prensa a justement suivi un groupe qui a loué un bus pour aller se faire vacciner au Honduras, « comme des milliers d’autres personnes », raconte le journal, qui cite un de ces voyageurs : « Nous n’avons pas confiance dans le vaccin proposé au Nicaragua ». La Prensa rappelle que la vaccination des 18-30 ans a commencé lundi dernier, avec le vaccin russe Spoutnik Light, qui n’a pas encore reçu l’approbation de l’Organisation mondiale de la santé.

Un descendant de Sitting Bull identifié grâce à un test ADN

Ernie LaPointe, explique le Wall Street Journal, avait déjà prouvé sa parenté avec le célèbre chef indien - arbre généalogique, certificats de naissance et de décès, documents historiques. Pour qu’il n’y ait plus aucun doute, il a fait comparer une mèche de ses cheveux à une de Sitting Bull, qui lui avait été confiée en 2007 après avoir dormi pendant plus d’un siècle dans le musée du Smithsonian à Washington.

La revue Science Advances a publié ce mercredi les résultats : Ernie LaPointe est bien l’arrière-petit-fils de Sitting Bull. Son objectif : se servir de ce lien de parenté pour que la sépulture du vainqueur de Custer à Little Bighorn ne soit plus enterrée dans un lieu quelconque du Dakota du Sud, mais dans un autre qui aurait plus de portée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne