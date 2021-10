États-Unis: Joe Biden veut croire à un accord sur son plan de dépenses sociales réduit de moitié

Getty Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi 28 octobre 2021, avant son départ pour l'Europe, avoir trouvé le cadre d'un accord dans les rangs de son Parti démocrate sur son plan d’investissement mais l'indispensable soutien de plusieurs élus du Congrès à ce texte restait encore incertain. Le montant de ce plan « Build Back Better » (« Reconstruire en mieux ») de mesures sociales et environnementales a en effet été réduit de moitié.

Journée décisive à Washington. La Maison Blanche publie une nouvelle version de son plan de dépenses sociales. Il passe de 3 500 milliards de dollars à 1 750 milliards et certaines promesses de campagne sont abandonnées en route. Après des semaines d’âpres négociations, Le président veut avancer, mais il doit encore convaincre.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« C’est une bonne journée ». En arrivant au Congrès pour présenter son nouveau projet de plan de dépenses sociales, réduit de moitié, Joe Biden a fait une fois de plus preuve de son optimisme revendiqué.

C’est une bonne journée, mais c’est aussi un pari. Le président aimerait bien s’envoler vers l’Europe, le G20 et la COP26 avec une victoire à montrer à ses interlocuteurs, surtout sur les questions climatiques, qui représentent la plus grosse part de ce nouveau projet.

Il attend maintenant un vote de la Chambre des représentants sur l’autre plan, celui sur les infrastructures. Sauf que s’il y a un nouveau cadre, un projet révisé, il n’y a pas encore d’accord.

Pour les élus libéraux, la gauche du parti démocrate, ce nouveau projet est synonyme de compromis importants, et c’est difficile à accepter. Surtout, il y a un cadre, mais il n’y a pas encore de projet de loi écrit. Et depuis le début du bras de fer avec les modérés, les centristes du parti, ils veulent voter les deux textes, infrastructures et projet social en même temps.

C’est pour cela que Barack Obama, l’ancien président, appelle les démocrates à appuyer cet accord. De même que la présidente de la cambre des représentants Nancy Pelosi qui demande aux élus de ne pas mettre Joe Biden dans l’embarras.

Le président souligne que personne, y compris lui, n’a obtenu tout ce qu’il voulait, mais après des mois de négociations, et alors que sa cote de popularité est à la baisse, il aimerait bien pouvoir présenter des résultats.

