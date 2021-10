Reportage

Argentine: 80 hôpitaux de la province de Buenos Aires en grève pour de meilleurs salaires

Dans la province de Buenos Aires, les personnels de 80 hôpitaux étaient en grève mercredi 27 octobre pour réclamer la réouverture des négociations salariales auxquelles le gouvernement de la province a mis fin unilatéralement. REUTERS - MATIAS BAGLIETTO

Texte par : RFI

En Argentine, dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays, les personnels de 80 hôpitaux étaient en grève mercredi 27 octobre. Éprouvés par un an et demi de pandémie, ils ont manifesté pour réclamer la réouverture des négociations salariales auxquelles le gouvernement de la province a mis fin unilatéralement.