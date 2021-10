Au Québec, La Grande Marche pour la protection des forêts se bat contre le déboisement

La protection des forêts au Canada constitue un enjeu important. En Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, des militants bloquent l’accès du territoire à l’industrie forestière pour éviter de couper des arbres centenaires. Au Québec, plusieurs associations et instances locales réclament du gouvernement de s’assurer qu’on ne puisse pas déboiser certaines portions du territoire. Voilà pourquoi des centaines de marcheurs, dont plusieurs membres des Premières nations, ont parcouru plus de 500 km pendant plusieurs semaines de septembre à octobre. Rencontre à leur arrivée dans la ville de Québec, le 16 octobre, sous une pluie battante.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Québec,

Avec une vingtaine d’autres marcheurs, Esther Laurent-Girard a parcouru les chemins forestiers du sud de Québec en s’arrêtant dans les localités sur le chemin pour discuter de l’importance de la nature.

« C’est drôle, parce qu’on est allés dans des écoles et on a demandé aux enfants qu’est-ce que ça vous fait d’aller dans la forêt, raconte-t-elle. La réponse était souvent : "Je me sens libre, je me sens bien, je me sens grand". Je sens de l’empathie, ca m’attriste d’apprendre toutes ces déforestations. On n’est pas dans une décroissance, mais dans une croissance de coupes. »

Amorcée alors que la forêt au Québec prenait ses teintes d’automne, la marche a rempli de joie l’une des organisatrices, Shandra : « Plus on a une diversité d’arbres, plus on a une diversité de couleurs, des rouges, mauves, jaunes… Des tapis de couleurs. »

En suivant plusieurs jours un cours d’eau de la région de Québec, le groupe de marcheurs a pu constater que la biodiversité variait beaucoup selon l’aménagement rural. « On voyait la différence sur les berges; quel est l’effet sur l’eau, poursuit Shandra. Quand on met une forêt à côté de l’eau, on a l’abondance, les plantes pour la médecine, mais aussi pour faire des paniers, on a de la place pour d’autres animaux. Mais on avait des champs agricoles, et du purin qui allait dans l’eau… Il y a une raison claire pour laquelle il n’y a plus de truites et de saumons dans ces rivières-là. »

Samedi 16 octobre, en même temps que le rassemblement de Québec, près de 250 personnes ont ont marché à Sherbrooke pour la protection des 🌳🌲

L'union fait la force : on continue de se mobiliser et de réseauter à travers les territoires 💪 pic.twitter.com/fehf3SqFEx — La Grande Marche pour la Protection des Forêts (@GrandeMarcheQC) October 27, 2021

Une protection globale

« C’est important de protéger le Nord, d’honorer les engagements avec l’écrit, mais on doit aussi protéger l’ensemble du territoire, du Sud jusqu’au Nord. » L’organisateur de La Grande marche des forêts, le botaniste Patrick Gravel, rappelle les faits : jusqu’à présent, les aires protégées qui limitent l’exploitation de certaines portions du territoire se concentrent dans le Nord, donc loin des villes et des besoins de l’industrie forestière. Les défenseurs de l’environnement, eux, réclament une protection accrue là où le développement urbain et économique nuit aux forêts alors qu’elles purifient l’air.

Un rôle particulièrement important en ville, constate Denise Liée qui défend le couvert forestier en ville. « L’arbre est souvent considéré comme un obstacle, alors on coupe les arbres facilement, juste pour le projet de tramway, regrette-t-elle. Ca ne devrait pas se faire en 2021. On ne se rend pas compte jusqu’à quel point on a encore une richesse dans la ville de Québec, qui est la quantité d’arbres, la canopée qu’on a. On est en train de la dilapider et cela n’a pas de bon sens. »

► À lire aussi : COP26 à Glasgow: les enjeux d'un rendez-vous crucial pour la planète

Très proches des forêts, les communautés autochtones ressentent particulièrement la pression de l’industrie forestière, comme l’explique le grand chef Attikamekh, Constant Awashish : « On le sent partout, les familles se plaignent, ont des difficultés à se faire entendre. La pression est tellement forte qu’on finit par abandonner, les laisser faire. »

L’action commune de La grande marche des forêts pourrait faire bouger les choses. Déjà, les ministres de l’Environnement et de la Forêt ont promis de collaborer pour mieux protéger cette ressource naturelle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne