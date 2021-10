Le «Truth Social» de Donald Trump affole Wall Street

Une application pour mobile intitulée « Truth Social » est bien disponible en précommande sur l'App Store de la firme Apple, mais impossible de savoir si elle est gratuite ou payante. Chris DELMAS AFP

Texte par : Dominique Desaunay Suivre 3 mn

Un peu moins d’un an après avoir été banni de Facebook et Twitter, Donald Trump s’apprête à lancer son propre réseau social dénommé « Truth Social ». Le groupe Trump Media and Technology, qui doit permettre au réseau social de l’ex-président de États-Unis d’entrer en bourse, connaît actuellement une ascension fulgurante à Wall Street.