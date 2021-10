À la Une: le président américain Joe Biden arrive en difficulté en Europe

Publicité Lire la suite

« Test à l’international pour Biden », annonce le New York Times, alors que le président américain a atterri aujourd’hui en Italie à la veille du G20. « Les États-Unis sont de retour », affirmait Joe Biden en juin aux yeux du monde, mais depuis il s’est rendu compte « que ne pas être Trump n’était pas suffisant pour réaliser ses ambitions au niveau national et international » constate le journal. Le président arrive en difficulté en Europe, en laissant à la maison ses plans d’investissements massifs autour duquel il n’est pas arrivé à unir les démocrates.

Le volet environnement aurait pourtant pu lui servir d’atout à la COP26 la semaine prochaine à Glasgow. Il comprend plus de 500 milliards de dollars pour la lutte contre le réchauffement climatique. C’est le plus gros investissement dans les énergies propres de l’histoire des États-Unis, rappelle le Washington Post.

Les journaux américains racontent comment le président a tenté jeudi jusqu’à la dernière minute de convaincre ses rangs. Il s’est montré très direct, selon le New York Times en affirmant que sa présidence était en jeu. Ce plan pourrait toucher la vie de millions d’Américains, mais aussi servir d’argument de choix aux démocrates pour les midterms de 2022 et la présidentielle de 2024.

Même avec l’obligation de réduire les dépenses, la dernière proposition de Joe Biden prévoit bien des programmes environnementaux et l’école maternelle pour tous, mais pas de congés payés, résume en titre USA Today. Le journal fait référence aux congés payés pour maladie ou garde d’enfant. C’était l’une des promesses de campagne du président. Il a dû l’abandonner comme beaucoup d’autres.

Haïti : Des vols dans l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse

En Haïti, plusieurs bureaux de personnes chargées de l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moise ont été cambriolés. Ça s’est passé dans la nuit de mardi à mercredi, selon Le Nouvelliste. Des inconnus sont entrés par effraction dans le cabinet du juge d’instruction ainsi que dans les bureaux du greffe du cabinet d’instruction et du greffier en chef du tribunal de première instance. Selon une source anonyme du journal, les responsables du tribunal ignorent pour l’instant si des pièces à conviction ont été emportées. Les intrus ne seraient pas arrivés à perforer le coffre-fort du juge, mais tout le reste a été retourné.

Il y a dix jours déjà des inconnus s’étaient introduits au greffe du cabinet d’instruction et avaient emporté des documents importants pour l’enquête sur l’assassinat de l’ancien bâtonnier Monferrier Dorval. Le Nouvelliste annonce également la demande de transfert d’un des principaux suspects dans l’assassinat du président Jovenel Moise.

Mario Palacios Palacios est un ancien officier militaire colombien. Il est accusé d’être l’un des membres du commando armé qui a tué le président et a été arrêté en Jamaïque début octobre. Haïti voudrait aujourd’hui qu’il soit à disposition de la justice de Port-au-Prince. Il n’existe pas de traité d’extradition entre la Colombie, la Jamaïque et Haïti. Le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph fait donc appel à l’« entraide judiciaire » pour élucider ce crime.

Venezuela : début de la campagne électorale

Au Venezuela la campagne pour les élections régionales et municipales du 21 novembre est lancée. « Une campagne faussée et un Conseil national électoral pieds et poings liés » à en croire le titre de l’édito d’El Nacional qui donne pour preuve les insultes et menaces proférées en toute impunité à la télévision d’État contre l’un des recteurs du Conseil national électoral. L’erreur de ce recteur aurait été justement d’attirer l’attention sur l’utilisation des médias et les réseaux sociaux publics pour mener campagne pour les candidats du Parti socialiste unifié de Nicolas Maduro.

Sur le site de Tal Cual, l’économiste Victor Alvarez tente lui de proposer un vote intelligent. Il appelle à la participation malgré la division de l’opposition pour que l’abstention ne profite pas aux candidats du PSU, à voter pour des candidats qui prônent la solution électorale et pacifique pour résoudre le conflit vénézuélien et qui ne se battent pas uniquement pour le retour des droits politiques des candidats, mais aussi pour ceux des électeurs eux-mêmes.

El Universal lui, raconte l’arrivée de l’a mission électorale de l’Union européenne au Venezuela. C’est la première en 15 ans. Elle a commencé dès jeudi à déployer des observateurs dans le pays. Le but est d’observer le processus de la campagne, du vote, du recomptage et des éventuelles plaintes à venir.

