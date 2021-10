La vie de juge en Colombie, seul contre tous

La Colombie compte plus de 5 800 juges pour une population de 51 millions d’habitants. Pourtant, ce n’est pas suffisant. Les affaires s’accumulent, tout comme le retard des procédures. Le manque de moyens humains et matériels est pointé du doigt. Lorsque les juges ne répondent pas aux attentes, l’opinion publique les considère corrompus ou faibles.

Le scénario se répète sur l’ensemble du territoire. Grandes ou petites villes, les retards de la justice sont signalés partout. La situation est encore plus alarmante dans les zones rurales comme dans le sud-ouest de la région d’Antioquia, dans la ville d’Andes.

Cette ville, réputée pour sa production de café, se trouve à environ trois heures trente de route de Medellin. Il est difficile d’y accéder car les glissements de terrain et les trous sur les voies compliquent la circulation. Les routes sont ouvertes aux voitures quelques heures par jour. Ce qui complique la vie et le travail de la juge Manuela Quintero qui vient de Medellin.

Depuis deux ans, elle est assignée au bureau des juges d’Andes, une ville de 45 000 habitants qui est entourée par les montagnes de la cordillère des Andes, à 1300 mètres d’altitude. Une grande partie de la population vit en zone rurale. Le centre ville est concentré sur les hauteurs des montagnes. Dans le brouhaha de la circulation et les pentes à répétition se mêlent les agriculteurs, qui se déplacent à dos de cheval, aux Jeep Willys, des 4x4 tout terrain qui servent à transporter les sacs de grain de café.

La ville d'Andes se trouve à 1300 mètres d'altitude au pied de la cordillères des Andes. © N. Benrabaa/RFI

Plus de 200 affaires par an

C’est dans ce décor que cinq juges de proximité enchaînent les procédures civiles et pénales dans un immeuble près de la place principale. Impossible de passer outre le bruit de la ville qui s’invite dans les bureaux. Chaque juge travaille avec trois assistants. Les piles de dossiers sont vertigineuses sur les bureaux.

Manuela Quintero, 32 ans, commence sa journée avec une audience. Les problèmes de transport font qu’elle se retrouvera seule dans la salle. Les deux parties seront connectées en visioconférence.

« C’est un marathon. En général, je vais sur le terrain le matin pour des vérifications préliminaires. Ensuite, je reviens présider une audience pénale ou civile. Puis, je regarde les nouvelles affaires réceptionnées, je vérifie les décisions des dernières audiences que je modifie ou signe. Je dois rendre des jugements sur les autres. Mon emploi du temps dépend aussi de nombreux imprévus. Par exemple, on peut m’assigner une audience dite « de contrôle de garanties », c’est à dire une arrestation, en plein milieu d’une procédure ou juste avant la fin de ma journée. Dans ces cas là, je reste deux ou trois heures de plus. On s’occupe de 10 à 15 arrestations par semaine. »

Son quotidien reflète celui de ces quatre autres collègues: surcharge de travail, manque de moyens, pression, stress et augmentation des affaires sensibles et difficiles. Au tribunal, les audiences sont déjà programmées jusqu’au mois d’avril 2022. Jusqu’à présent, la juge en a présidé près de 200.

« On devrait avoir une salle d’audience par juge. Nous n’en avons qu’une seule. Ça a été une lutte de sept mois pour obtenir cette salle. Depuis le début de la pandémie, on n’avait pas de connexion internet stable. On l’a longtemps payée nous-mêmes. Les ordinateurs avaient plus de dix ans. Même pour du papier ou de l’encre, on se bat. On fait des demandes de fournitures et rien n’est livré. Du coup, pour mon bureau, on fait les commandes à Medellin et je m’organise pour aller récupérer la marchandise dans mon véhicule personnel. »

Le narcotrafic omniprésent

Son collègue, le juge Carlos Enrique Restrepo Zapata confirme ce constat puisque son propre bureau fait office de salle d’audience. A 61 ans et plus de trente ans de carrière, il continue de se battre et tente de réduire les trois piles de dossiers qui l’attendent.

« Nous nous occupons d’affaires liées à des groupes des cartels de la drogue. Ici, on parle de la « Oficina d’Envigado (le bureau d’Envigado) » ou du « Clan del golfo (le clan du golfe) ». Ce sont des organisations criminelles. A n’importe quel moment, ces groupes peuvent décider de nous attaquer. Dans ma carrière, j’ai été menacé une fois. C’était dans la ville de Jardin pour une audience de tutelle. Dans notre région, 90% des affaires sont liées au narcotrafic. Ensuite viennent celles concernant les violences intrafamiliales et les agressions sexuelles.»

La Colombie est aujourd’hui le premier producteur mondial de cocaïne. La lutte contre le narcotrafic est affichée comme une priorité pour le gouvernement. Les juges colombiens lui demandent plus de moyens et une politique de prévention et non de répression pour freiner le micro-trafic qui gangrène les zones rurales.

