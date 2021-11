À la Une: le président brésilien absent à la COP26, la société civile prend le relais

Publicité Lire la suite

« Entrepreneurs et ONG tentent de sauver le Brésil du fiasco » titre le magazine Negócios, qui raconte comment 22 gouverneurs ont fait appel à la société civile, à des scientifiques, des hommes d’affaires, et des dirigeants indigènes pour construire « Brazil Verde », une initiative dont l’objectif est de « contrebalancer le négationnisme environnemental du gouvernement fédéral ». Ils ont envoyé à Glasgow une délégation indépendante du gouvernement brésilien pour proposer des mesures permettant d’atteindre les objectifs climatiques, détaille Noticias : un agenda pour le développement économique et social de l’Amazonie, des stratégies juridiques pour lutter contre les crimes environnementaux, ou encore un nouveau modèle de crédit carbone.

Des mesures à rebours de la politique de Jair Bolsonaro qui disait ce week-end lors du G20 à Rome : « On s’en sort si bien cette année que la presse n’en dit plus rien ». O Globo a justement repris ses arguments un à un et a relevé beaucoup d’imprécisions et d’inepties. Le président brésilien a par exemple déclaré que l’élevage était l’activité qui générait le plus d’émissions. Or c’est la déforestation de l’Amazonie et les feux qui en découlent qui sont la principale cause de réchauffement. Le taux de déforestation – notamment, pour ouvrir des zones de pâturage –, a bondi de près de 10 % en seulement un an… autant que les gaz à effet de serre.

Un an après les ouragans, l’agriculture du Honduras à genoux

Les ouragans Eta et Iota ont particulièrement touché la Vallée de Sula, qui tourne au ralenti depuis un an, peut-on lire dans La Prensa. Dans cette vallée fertile, des milliers de producteurs de bananes, de palmiers, de canne à sucre et de café ont vu leurs terrains détruits et inondés, ce qui a amené des maladies.

Il leur faut donc non seulement reconstruire, replanter, mais acheter des fongicides et même faire appel à des pépiniéristes étrangers. Sans revenus, ils n’arrivent pas non plus à accéder aux prêts bancaires, car la zone est désormais classée à haut risque. N’ayant pas réussi à relancer sa récolte, le Honduras a exporté l’équivalent de 30 % de ses produits agricoles par rapport à l’an dernier.

Haïti : le professeur Patrice Michel Derenoncourt kidnappé et assassiné

Le jour de son kidnapping le 16 octobre dernier, rue Cameau à Port-au-Prince, les ravisseurs avaient exigé à la famille 900 000 dollars. Une somme impossible à réunir, peut-on lire dans Rezonodwes, qui rend hommage à cet avocat, criminologue, membre fondateur de l’Institut des Politiques publiques. Il aurait été mis en terre par ceux qui l’ont kidnappé.

Selon la Gazette d’Haïti, il avait reçu une balle au moment du rapt et aurait succombé de ses blessures quelques heures plus tard, tout comme le policier qui avait tenté de déjouer le kidnapping.

Attaque à main armée au Collège Saint-Louis de Bourdon

Quatre blessés : deux parents, une élève et un agent de sécurité, et toute la communauté scolaire sous le choc. Le Nouvelliste détaille l’attaque qui a eu lieu samedi 30 octobre et rappelle que plusieurs élèves étaient présents au sein de l’établissement le samedi, puisque comme ailleurs dans le pays, à cause des pénuries, ils essayent de rattraper les cours qu’ils manquent pendant la semaine.

Opérations à la lampe torche dans les maternités haïtiennes

Témoignage poignant dans Ayibopost, d’un obstétricien-gynécologue qui travaille à la maternité de Chancerelles : « Nous n’entamons jamais une intervention sans électricité, dit-il, mais nous sommes parfois victimes de coupures en pleine opération ». La ventilation s’arrête alors, les moniteurs qui contrôlent les paramètres vitaux s’éteignent, les bistouris électriques aussi.

À la lumière d’un portable ou d’une lampe torche, il faut donc revenir aux méthodes manuelles : tensiomètres, électrodes, tampons. Mais sans sonographe – cet appareil qui permet de connaître la position et la vitalité du bébé dans le ventre de sa mère –, les complications peuvent être dramatiques, d’autant plus si les femmes accouchant à domicile avec une « fanm chay » (une accoucheuse traditionnelle, ndlr) arrivent trop tard. Sans électricité, les médecins pourront difficilement sauver le bébé.

États-Unis : la loi texane sur l’avortement devant la Cour suprême

La plus haute juridiction américaine examine en urgence la loi passée par le Texas il y a plus d’un mois qui interdit une majorité des avortements, même en cas d’inceste ou de viol. Un vote qui se joue à une voix près. Et ce pourrait être celle de Brett Kavanaugh qui pourrait faire la différence.

Ce juge conservateur qui, selon le New York Times, serait très sensible à l’opinion publique et aurait aussi une grande admiration pour le président de la cour, le juge Roberts, pourtant un libéral. Il voterait même 91 % du temps comme lui, de quoi laisser planer encore un peu le suspense sur cette affaire qui divise profondément l’Amérique.

