États-Unis: ouverture du procès de Kyle Rittenhouse, accusé d’avoir tué 2 manifestants antiracistes

La police de Kenosha tirant des gaz lacrymogènes lors de manifestations, le 25 août 2020. KAMIL KRZACZYNSKI AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un procès très attendu s'ouvre ce lundi 1er novembre aux États-Unis : celui de Kyle Rittenhouse, un jeune homme qui a tué deux manifestants anti-racistes et en a blessé un 3e avec une arme à feu, il y a plus d'un an à Kenosha dans le Wisconsin. On était en plein mouvement Black Lives Matter, la vie des noirs compte. L'accusé n'avait que 17 ans à l'époque des faits.