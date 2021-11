États-Unis: un grain de sable de plus dans le plan d'investissement de Joe Biden

Getty Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA

C’est un feuilleton qui dure depuis des mois et qui ne veut pas se terminer. À Washington, les démocrates du Congrès ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les plans d’investissements promis par Joe Biden. Pendant que le président est en tournée en Europe, les élus continuent à se déchirer.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les démocrates progressistes de la Chambre le disent depuis la fin de semaine dernière : ils sont prêts à voter le plan pour les infrastructures à 1 200 milliards de dollars, si les sénateurs centristes s’engagent sur l’autre plan, celui sur les dépenses sociales à 1 750 milliards.

Ce lundi 1er novembre, le sénateur de la Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a déjà fait baisser la facture de moitié, leur a répondu sans ambigüité.

« Je ne soutiendrai pas le plan de réconciliation sans en connaître les conséquences sur notre dette, notre économie et notre pays. Nous ne saurons pas ça tant que nous n’aurons pas travaillé sur ce texte. Pour le bien de notre pays, je demande instamment à mes collègues de la Chambre de voter sur le plan bipartisan d’infrastructure et de l’adopter. Il est bipartisan. 69 sénateurs ont voté pour. Nous avons travaillé là-dessus depuis de nombreux mois. Et comme je l’ai déjà dit, prendre cette loi en otage ne va pas fonctionner pour que je soutienne ce que vous voulez », a déclaré Joe Manchin.

Et dans ce qu’ils veulent, il y a notamment la partie consacrée au climat : plus de 500 milliards de dollars qui ne sont donc toujours pas là alors que Joe Biden est à la COP26 consacrée à ces questions en Écosse. Il y a quelques jours encore à la télévision, le président pensait avoir donné des gages au sénateur Manchin : « Joe n’est pas un méchant gars. C’est un ami. Et il a toujours fini par voter ».

Ce lundi, la Maison Blanche fait savoir que le plan répond à toutes les préoccupations de Joe Manchin et redit sa confiance.

