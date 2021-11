Brésil: l'exploitation des réseaux sociaux à des fins politiques prend une tournure judiciaire

Jair Bolsonaro a largement utilisé ce qu’on appelle les milices digitales pendant la campagne électorale, pour attaquer son adversaire. AP - Eraldo Peres

Texte par : Martin Bernard 3 mn

Au Brésil, l'exploitation des réseaux sociaux à des fins politiques contribue souvent au climat de polarisation entre le président Bolsonaro et ses adversaires. Mais pour la première fois, la justice a destitué un élu en raison de ses pratiques sur internet. Jair Bolsonaro faisait lui aussi l'objet d'une plainte devant le Tribunal supérieur électoral. Quelle est la gravité de cette affaire à un an de la prochaine présidentielle au Brésil et pourquoi ce député, Fernando Franceschini, a-t-il été sanctionné ?