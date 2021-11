Mexique: un Jour des morts festif dédié aux victimes du Covid-19

Dans le cœur historique de Mexico, plusieurs autels ont été installés pour le Jour des morts. Ce sont de grands monuments décorés de cranes mexicains colorés et arborés de milliers de fleurs. Sur l’un d’entre eux, parmi les plus imposants, des bougies et des centaines de photos y ont été déposées par les visiteurs, en hommage à leurs proches victimes du Covid-19 cette année.

De notre correspondante à Mexico,

« Pour nous, bien sûr que c’est émouvant », dit Barbara Mata, venue avec ses deux fils pour réaliser une offrande à des membres de sa famille. « Mes parents sont décédés en peu de temps. Douze jours après ma mère, mon père est mort. J’ai apporté une bougie et une photo de mes parents pour mettre là et comme ça, ils sont toujours présents. »

Selon la croyance, les Mexicains déposent des offrandes à leurs proches défunts pour le Jour des morts. Ceux-ci reviennent alors les visiter et partager un repas avec les vivants. Cette coutume aux origines préhispaniques est l’occasion d’une fête. Elle se célèbre en famille, mais aussi dans les cimetières et dans toute la ville.

Au cœur de la culture mexicaine

Joshua Rios raconte qu’il adore cette période de l’année. Sur la célèbre avenue Reforma, il est venu avec des amis admirer une sculpture géante de crâne en fleurs : « C’est super qu’il y ait des installations comme ça pour rappeler cette tradition. C’est l’une des plus importantes pour la culture mexicaine. C’est si bon de voir la ville quand elle se remplit de fleurs. »

La rose d’Inde est la fleur emblématique de la célébration des morts. Ces derniers jours, cette variété proche de l’œillet a recouvert les rues et les monuments de Mexico d’un orange flamboyant. La couleur symbolise une flamme. Eric Espinoza a les bras remplis des bouquets qu’il vient d’acheter. Il va les offrir à tous les ceux qui sont morts et qu’il a aimés. « Cette flamme guide les esprits jusqu’à la maison où vivent ses être chers, raconte-t-il. Ces fleurs-ci, je vais les mettre pour mes animaux de compagnie aujourd’hui… En fait, ce sont mes premiers achats, mais je vais en acheter plus. »

Cette année, la ville de Mexico a consacré un marché entier aux produits traditionnels du jour des morts. Artemio Mendoza est vendeur de fleurs. Assis au milieu de ses centaines de pots et bouquets, il se réjouit de faire partie des exposants. « Il y a plein de produits, mais le plus traditionnel ici, c’est la fleur », explique-t-il.

Après une année difficile, il vend à nouveau les roses d’Inde cultivées au sud de Mexico aux habitants de la capitale, ainsi qu’aux nombreux touristes de passage. « L'année dernière, poursuit Artemio, ils n'ont pas autorisé l'accès aux cimetières à cause du Covid et de tout cela. Nous n'avions pas eu d'événement comme aujourd'hui. Alors cette année nous allons essayer de sauver nos traditions mexicaines comme celle du jour des morts. »

Des milliers de Mexicains au grand défilé

Et cette année le grand défilé de Mexico est de retour après avoir été annulé l’an passé. Une dizaine de chars, 350 danseurs, et une centaine de musiciens ont traversé la ville de part en part. Un événement haut en couleur qui a rassemblé des milliers de Mexicains.

Carolina Hernandez est venue profiter du festival avec ses enfants et ses petits-enfants déguisés pour l’occasion. Selon elle, plus que jamais, les morts doivent être commémorés par des réjouissances. « C’est de la joie car jamais tu ne te détaches de tes morts, confie-t-elle. Ils sont toujours présents avec toi. Le temps passe et c’est comme s’ils sont toujours avec toi. C’est le premier jour qu’on sort en famille après la pandémie. Ça fait un an et demi sans sortir, sans se divertir, et le peuple mexicain aime faire la fiesta ! »

