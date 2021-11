À la Une: un scrutin test pour les démocrates américains en Virginie

Publicité Lire la suite

En Virginie, l’élection du gouverneur ce mardi retient l’attention nationale. Et pour cause car ce scrutin a une valeur de test, presque un an après l’élection du président démocrate Joe Biden. Pour le journal USA Today c’est carrément un « remake » du scrutin présidentiel, mais au niveau local : les deux candidats au poste du gouverneur utilisent soit l’image de Donald Trump soit celle de Joe Biden pour dénigrer leur adversaire. D’après USA Today, c’est l’actuel chef de la Maison Blanche qui doit se faire quelques soucis. Car il a remporté la Virginie l’année dernière avec dix points d’avance sur Donald Trump. Mais à présent, Terry McAuliffe, l’aspirant démocrate, est au coude à coude avec le conservateur Glenn Youngkin. Youngkin qui a fait le choix stratégique de ne pas trop s’appuyer sur l’ancien président républicain, sachant qu’il n’est pas très populaire dans cet État. Ce qui n’a pas empêché Donald Trump de se mêler de la campagne avec de multiples déclarations, écrit le Washington Post.

L’appel d’une jeune autochtone brésilienne à la communauté internationale

Le gouvernement brésilien a annoncé des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de CO2. Selon le ministre brésilien de l’Environnement, dépêché à Glasgow, le Brésil veut réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. C’est à la Une de Carta Capital. L’hebdomadaire rappelle que le Brésil figure parmi les cinq grands pollueurs de la planète et que les émissions de CO2 ont augmenté de presque 10% en 2020 par rapport à l’année précédente. D’après le journal O Estado, il ne suffit pas d’annoncer des objectifs ambitieux. Encore faut-il expliquer comment le gouvernement compte les mettre en œuvre. Avec quelles mesures concrètes et quel calendrier. C’est ce que demandent d’ailleurs non seulement les défenseurs de l’environnement mais aussi les entreprises, explique O Estado.

Le quotidien qui publie aussi un portrait d’une militante indigène de 24 ans qui s’est exprimée hier à la tribune de la COP26 à Glasgow. Originaire de l’État amazonien de Rondonia, Txai Surui « a partagé le micro avec les grands de ce monde comme le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson », écrit O Estado, non sans fierté. Lors de son discours, Txai Surui a rappelé que son peuple vivait depuis au moins 6 000 ans en Amazonie. « Mon père, le grand chef Almi urui m’a appris à écouter les étoiles, la lune, le vent, les animaux et les arbres. Aujourd’hui, le climat se réchauffe. Des animaux meurent, des rivières s’assèchent et nos plantes ne fleurissent plus comme auparavant. C’est la terre qui nous parle. Elle nous dit que nous n’avons plus le temps ».La jeune militante demande que les peuples autochtones qui se trouvent dans la première ligne de l’urgence climatique devons « (…) être au centre des décisions qui seront prises ici à Glasgow ».

En Haïti, les difficultés d’approvisionnement en carburant demeurent

Selon Le Nouvelliste, les gangs armés de Martissant ont kidnappé lundi quatre chauffeurs routiers qui transportaient du carburant pour le gouvernement. Les camions-citernes ont été immobilisés à Martissant par les kidnappeurs, a appris le quotidien selon lequel le terminal pétrolier de Varreux ne fonctionne toujours pas. Il a été rendu impraticable par les gangs armés de Cité Soleil, écrit Le Nouvelliste.

Une lettre ouverte à Joe Biden

L’agence Alterpresse a publié ce week-end une lettre ouverte au président américain Joe Biden, écrite par des acteurs et organisations de la société civile. Les signataires souhaitent rappeler la responsabilité qu’ont selon eux les États-Unis dans la « fabrication scandaleuse de la situation d’Haïti ». Ils demandent que Washington cesse son « ingérence dans les affaires internes du pays ». Une ingérence qui se serait appuyée sur des organisations internationales comme l’ONU et l’OEA et aurait contribué à l’effondrement de l’État haïtien, obligeant de milliers de personnes à fuir leur pays. Les signataires appellent de leurs vœux à une « rupture » avec ce qu’ils surnomment une mise sous tutelle de leur pays par la communauté internationale et notamment les États-Unis.

Au Brésil, des sex-shops pour des chrétiens évangéliques

C’est un reportage à lire dans O Globo. Le journal a interviewé Carolina, une jeune femme de 26 ans qui a ouvert une boutique d’accessoires érotiques à Rio de Janeiro destinée aux évangéliques. Étant elle-même évangélique, elle sait que ce sujet est souvent tabou dans les couples où le sexe est associé à quelque chose de « sale », écrit le journal. Pour séduire sa clientèle, les emballages et les noms des objets vendus sont sobres. Certains objets comme des vibromasseurs ne font pas partie de la collection, « trop angoissant pour les messieurs », explique Carolina qui souhaite contribuer avec sa boutique à la « longévité », comme elle dit, des couples évangéliques.

