À la Une: un républicain élu gouverneur en Virginie, un revers pour Joe Biden

À la surprise générale, Glenn Youngkin a remporté le poste de gouverneur en Virginie face à Terry McAuliffe. C’est un petit séisme politique, car cet État était depuis 2013 entre les mains des démocrates, écrit le Washington Post. Le journal estime que la Virginie devient du coup un « swing state », un État où on vote tantôt démocrate tantôt républicain. Glenn Youngkin, que le journal considère déjà comme la nouvelle étoile montante du parti républicain, a réussi à « rassembler aussi bien des électeurs modérés des banlieues que des partisans de Donald Trump dans les zones rurales ». L’ancien président n’a d’ailleurs pas hésité à s’attribuer une forte contribution à la victoire du candidat conservateur. « Je remercie ma base de s’être mobilisée et d’avoir voté pour Glenn Youngkin », a-t-il déclaré, « sans vous il n’aurait pas gagné ce scrutin ».

Comment expliquer la défaite des démocrates ?

Selon le site d’information Politico, leur stratégie qui consistait à miser sur la haine des électeurs envers Donald Trump n’a pas fonctionné. « Peut-être parce que le rejet des démocrates est finalement plus fort que celui des conservateurs », pense le site d’information. Pour le New York Times, la victoire du candidat républicain illustre le fait que les électeurs sont avant tout préoccupés par les questions relevant de la vie quotidienne comme les emplois et la sortie de la pandémie. Et ils estiment visiblement que les réponses des démocrates à ces questions ne sont pas suffisantes. Ce qui s’est passé en Virginie, écrit Politico, montre clairement que les démocrates risquent d’être confrontés non seulement à une vague rouge (donc républicaine) en 2022 aux élections de mi-mandat mais aussi à une éventuelle victoire de Donald Trump en 2024.

Le parti de Joe Biden en panique

C’est le titre du New York Times ce matin. Car il n’y pas seulement la débâcle en Virginie. On votait aussi mardi pour le poste du gouverneur dans le New Jersey, un autre État que l’actuel locataire de la Maison Blanche a remporté facilement et qui pourrait tomber dans les mains des républicains. Pour l’instant, les résultats sont encore partiels, le candidat conservateur a une légère avance sur son rival démocrate. Le New York Times note aussi qu’hier les habitants de Minneapolis ont rejeté l'idée d'une refonte de leur police, que réclamaient beaucoup de manifestants mais aussi des démocrates, après le meurtre de George Floyd, tué par un officier, il y a plus d’un an. Selon Politico, le parti de Joe Biden doit se poser une question difficile : « Pourquoi n’arrive-t-il pas à battre les républicains qui, après tout, ont perdu l’élection présidentielle et restent dans une position de servilité à l’égard d’un président battu et exilé dans son club de luxe en Floride ». La réponse, écrit Politico, se trouve peut-être dans ce sondage de la chaîne NBC selon lequel les conservateurs sont considérés comme plus compétents pour résoudre des questions très variées comme la sécurité des frontières, la lutte contre l’inflation et la criminalité, l’économie et la sécurité nationale.

Les démocrates doivent se mettre au travail

Et surtout d’éviter les tensions internes comme l’écrit le site d’information The Hill. Les centristes estiment déjà que les résultats en Virginie devraient inciter le parti à ne pas mettre le cap trop à gauche. Mais l’aile progressiste ne l’entend pas de cette oreille. Elle estime au contraire que le candidat démocrate n’a pas été suffisamment agressif à l’égard de son rival républicain. Les démocrates, conclut le New York Times, feraient bien de commencer à réaliser les promesses de campagnes de Joe Biden et cesser de se focaliser sur une stratégie anti-Trump. Le journal cite une militante afro-américaine expliquant que les électeurs noirs sont de plus en plus déçus par l’incapacité des démocrates à adopter des lois qui garantissent un égal accès au droit de vote et qui rendent aussi le système judiciaire plus égalitaire.

