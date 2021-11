États-Unis: Minneapolis vote pour garder sa police, un an et demi après la mort de George Floyd

Un bureau de vote de Minneapolis, le 2 novembre 2021, où les habitants étaient appelés à voter pour ou contre la réforme de la police locale, un an et demi après la mort de George Floyd. © David Joles /Star Tribune, AP

Minneapolis va finalement garder sa police, un an et demi après la mort de George Floyd sous le genou d’un policier blanc. En mai 2020, la ville américaine était devenue l’épicentre du débat sur la réforme de la police aux États-Unis. Lors d’un vote mardi 2 novembre, Un an et demi plus tard, les habitants de Minneapolis ont refusé de remplacer police par des services sociaux, dans un contexte d’augmentation de la criminalité aux États-Unis.