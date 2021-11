COP26: l'Équateur veut agrandir la réserve des Galapagos avec la vente de sa dette économique

L'Équateur, la Colombie, le Costa Rica et le Panama ont annoncé l'extension et l'union de leurs réserves naturelles pour préserver les Galapagos. Ici, l'île du Chapeau chinois, dans l'archipel des Galapagos, en Équateur, le 15 janvier 2011.

Le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé lundi 1er novembre à la COP26 l’augmentation de 50 % de la réserve maritime de l’archipel des îles Galapagos et le Costa Rica. La protection de cette nouvelle zone protégée sera financée grâce à un échange de la dette économique du pays, très aggravée par le Covid-19, dans la première opération « dette contre nature » de très grande ampleur.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Avec cette annonce, la réserve marine comptera 60 000 km2 de plus, entre les îles Galapagos et le Costa Rica, soit une augmentation d’un peu moins de 50 % par rapport aux 133 000 km2 de la réserve actuelle.

Dès que le gouvernement équatorien aura officialisé la création de la nouvelle réserve, l’échange « dette contre nature » sera lancé. Une opération ambitieuse, selon l’écologiste et opérateur touristique Roque Sevilla :

« On parle d’un échange "dette contre nature" de 1 100 millions de dollars. Il y a déjà eu dans le monde près de 70 opérations de cette sorte, mais celle-ci sera de loin, de très loin, la plus importante jamais réalisée sur la planète. »

Trois organisations internationales se sont unies dans une alliance pour gérer cet échange de dette: la International Finance Corporation du gouvernement américain, la banque hollandaise de développement, et la Fondation Pew. Pour démarrer le système, une banque internationale déjà identifiée va prêter 600 millions de dollars à cette alliance.

« Avec ces 600 millions, et profitant du décompte actuel de 40 % sur le marché, il sera possible d’acheter plus d’un milliard de la dette équatorienne en obligations bleues, qui est une émission obligataire qui concerne les mers et les océans. Grâce à une garantie de paiement du gouvernement américain, tu rembourseras les 600 millions et tu places les 400 qui restent. »

Les 14 millions d’intérêts produits chaque année permettront l’achat de drones, de navires d’interception et le paiement des frais permettant à l’Équateur de protéger sa nouvelle réserve.

■ Avec ses 17,7 millions d'habitants, l'Équateur est confrontée à une crise économique aggravée par le Covid-19: la dette extérieure du pays s'élève à près de 46 milliards de dollars, soit l'équivalent de 45 % du PIB. 15,6 % des engagements totaux du pays correspondent à des dettes envers d'autres pays, comme l'Angleterre, l'Espagne et les États-Unis, selon la Banque centrale.

