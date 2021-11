États-Unis: la majorité des salariés devront être vaccinés d'ici le 4 janvier

Un centre de vaccination mobile contre le Covid-19 sur le campus du centre-ville d'Orlando, en Floride, le 24 juillet 2021. SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les employés des entreprises américaines de plus de cent salariés devront être complètement vaccinés ou testés chaque semaine à partir du 4 janvier. C’est la Maison Blanche qui l’annonce ce jeudi. Le but est de faire encore monter le taux de vaccination dans le pays et d’accélérer la reprise économique.