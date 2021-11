Nicaragua: avant les élections, les voix critiques en prison ou en exil

Une affiche de campagne du président nicaraguayen Daniel Ortega et de son épouse Rosario Murillo à Managua, le 24 septembre 2021.

Dimanche 7 novembre, le Nicaragua organise des élections générales remportées d’avance par Daniel Ortega. Tous les adversaires potentiels du président sortant, candidat à un quatrième mandat consécutif, ont été arrêtés ou contraints à l’exil. Une répression qui touche aussi les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, dont beaucoup se sont réfugiés au Costa Rica voisin.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale dans la région,

San José, capitale du Costa Rica, est devenu le siège de l’opposition nicaraguayenne en exil. Plus largement, c’est dans cette grande ville d’Amérique centrale qu’échouent tous ceux qui fuient le Nicaragua. Depuis les grandes manifestations de 2018 contre son gouvernement qui ont fait plus de 300 morts, le président Daniel Ortega s’efforce de faire taire toutes les voix critiques.

Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. L'envoyée spéciale de RFI s’est vue signifier par la compagnie aérienne, quelques heures avant son vol pour Managua, que son billet était annulé. Motif : son entrée sur le territoire n’avait « pas été acceptée » par les autorités locales. La même mésaventure est arrivée à plusieurs journalistes de médias français et étrangers.

Presse locale bâillonnée

La presse locale, elle, est totalement bridée. La pression, déjà importante depuis plusieurs années, s’est accentuée depuis le mois de mai avec la fermeture du siège du plus grand journal du pays, La Prensa, et l’incarcération de son gérant. Menacés, plusieurs dizaines de journalistes ont fui, le plus souvent en direction du Costa Rica voisin.

Abigail Hernandez, journaliste indépendante, a fui le Nicaragua la semaine dernière. Victor Manuel Perez a lui fui en 2018. © RFI / Marie Normand

Abigail Hernandez, directrice du média en ligne Galeria News et membre de l’Association des journalistes indépendants nicaraguayens (PCIN) a pris la décision la semaine dernière. Elle explique être partie en urgence, après avoir été informée par des policiers qu'elle était ciblée et avoir reçu des menaces par téléphone.

« Je ne pensais pas partir. Je me disais, s’ils veulent m’arrêter, qu’ils m’arrêtent ! Mais ensuite, c’est ma mère qui m’a demandé de me mettre en sécurité », raconte-t-elle, très émue. Aujourd’hui, la journaliste de 40 ans tente de trouver ses marques à San José, une ville qu’elle ne connaît pas, mais où elle dit pouvoir compter sur la solidarité de ses confrères en exil pour continuer à informer. « Nous n’allons pas rentrer demain, ni dans deux mois. Mais dans deux mois, je continuerai à faire ce métier », assure-t-elle. « Nous avons l’espoir que si nous continuons à faire notre travail, un changement est possible ». En tout, 54 journalistes membres du PCIN ont fui au Costa Rica.

Un outil : les lois liberticides de 2020

Même à San José, ces journalistes restent prudents. Ils se disent surveillés même de l’autre côté de la frontière. Dans ce petit Nicaragua qu’est devenu San José se croisent d’anciens alliés du président Ortega, des défenseurs des droits de l’homme ou des médecins en exil, menacés pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire. Plusieurs lois votées en 2020, censées protéger le pays des ingérences étrangères ou des fake news, permettent de faire arrêter quasiment n’importe qui.

C’est dans ce contexte que la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives s’est officiellement achevée jeudi. Pas vraiment de débat d’idées : tous les candidats de l’opposition ont été empêchés de participer aux élections, à l’image de Jesus Tefel, qui nous accueille dans son appartement en banlieue de San José. L’entrepreneur avait été désigné tête de liste de l’Union nationale bleu et blanche (UNAB), dans le département de Managua. Mais les primaires de l’opposition, dont les différentes factions avaient péniblement réussi à s’entendre, n’ont finalement jamais eu lieu. En quelques semaines, le statut légal de plusieurs partis a été annulé et les principales têtes d’affiche arrêtées, notamment sept candidats à la présidentielle.

Jesus Tefel, candidat aux primaires de l’Union nationale bleu et blanc (UNAB), aujourd’hui en exil au Costa Rica. © RFI / Marie Normand

« Le jour où ils ont mis en prison tous mes collègues, j’ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Je suis resté caché pendant plusieurs semaines et au mois de juillet, j'ai passé clandestinement la frontière. Le Costa Rica a une politique d’aide aux réfugiés, ils facilitent les choses », raconte le militant de l’UNAB. Depuis le début de l’année, plus de 35 000 Nicaraguayens ont demandé l’asile au Costa Rica.

La prison, un incubateur de nouveaux leaders ?

Dimanche, cinq petits partis s’afficheront sur les bulletins de vote aux côtés du Front sandiniste de libération nationale (FSLN). Ils sont accusés par les principaux groupes de l’opposition d’être des coquilles vides liées au parti au pouvoir. Les candidats sont d’ailleurs quasi-inconnus et se sont peu exprimés ces dernières semaines. « La campagne se réduit à un monologue », lance Jesus Tefel. Tous les jours, un long discours de la première dame, Rosario Murillo, véritable numéro un du pays pour de nombreux observateurs, est diffusé à la radio. La vice-présidente y parle régulièrement de la lutte de son pays contre les interférences étrangères. C’est également l’argument avancé pour refuser toute présence d’observateurs internationaux.

Pour l’économiste et ancien député Enrique Saenz, lui aussi en exil depuis deux ans, la stratégie de gouvernance par la peur utilisée par le gouvernement pourrait bien, à terme, se retourner contre lui. « En incarcérant des leaders sociaux, politiques, économiques, ce gouvernement a créé dans les prisons un incubateur de leadership. Tous ceux qui sont en prison souffrent, mais ils gagnent aussi une légitimité politique et morale qu’ils n’avaient pas tous auparavant », analyse-t-il. Une chose est sûre : sans adversaire, la réélection du président Ortega ne fait aucun doute dimanche. Une partie de l’opposition appelle à l’abstention, considérée aujourd’hui comme la dernière possibilité de contestation au Nicaragua.

► À lire aussi : Nicaragua: le scrutin du 7 novembre est un « simulacre » d'élections pour l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne