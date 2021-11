Argentine: le cours du dollar s'envole à l’approche des élections législatives

En Argentine, le dollar «libre», celui qui s'échange sur le marché noir, a battu un nouveau record jeudi en atteignant la barre symbolique des 200 pesos, deux fois plus que le taux officiel.

En Argentine, le dollar « libre », celui qui s'échange sur le marché noir, a battu un nouveau record jeudi en atteignant la barre symbolique des 200 pesos, deux fois plus que le taux officiel. Une volatilité due à l'incertitude liée au scrutin du 14 novembre qui doit renouveler partiellement la Chambre et le Sénat.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

C'est devenu une habitude en Argentine. À l'approche d'élections, l'incertitude grandit, et les acteurs financiers se précipitent sur les dollars, valeur refuge face à monnaie locale qui se déprécie constamment et face au spectre d'une dévaluation. « Dans le contexte actuel, avec une inflation galopante et une banque centrale avec de maigres réserves, les Argentins "dollarisent" avant les élections par peur du jour d'après », analyse Juan Pablo Albornoz, économiste au cabinet Ecolatina.

Trouver un accord avec le FMI

Ce jour d'après incertain, c'est le 15 novembre, lendemain d'élections législatives partielles au Sénat et à la Chambre des députés, pour lesquelles la majorité du président Alberto Fernandez est donné perdante. Les élections primaires de septembre dernier avaient déjà été un coup de semonce pour le président et son gouvernement puisque les péronistes ont été battus y compris dans des provinces qui leur traditionnellement favorables.

Selon Guido Lorenzo, professeur d'économie à l'université de Buenos Aires, les acteurs financiers craignent que la défaite entraîne un coup de barre à gauche dans une coalition hétérogène : « Cette appréhension est due au degré de radicalité que pourrait avoir la réponse du gouvernement face à une défaite. Si l'Argentine prétend rompre les discussions avec le Fonds monétaire international, ce serait un signal de repli sur soi. »

Le président argentin martèle depuis des mois sa volonté de trouver un accord avec le FMI pour restructurer la dette argentine. Mais au sein de sa coalition, tous ne sont pas de cet avis et une défaite aux législatives pourrait changer les rapports de force.

